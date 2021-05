Uomini e Donne gossip, Giulio e Giulia si rivedono: “Quanto sei felice?”

L’incontro tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso è il gossip del giorno proveniente dal mondo di Uomini e Donne. Il passato tra i due è ben noto ai più: si sono innamorati nello studio, Giulio era il tronista e Giulia una sua corteggiatrice. Lui è rimasto totalmente rapito dalla bella pugliese, arrivando a sceglierla dicendo no a Giovanna Abate, l’altra sua corteggiatrice. Giulio e Giulia sono andati subito a convivere, ma dopo qualche mese la relazione è giunta al capolinea. Pare che lui abbia tentato di riconquistare Giulia, ma lei non ne ha voluto sapere.

Giulia D’Urso ha ammesso di non fidarsi più, ma allo stesso tempo l’ex tronista ha smentito la versione di un tentativo di ricominciare da parte sua. Giulio infatti ha spiegato perché ha cercato di nuovo Giulia ed è lo stesso motivo per il quale oggi ha gioito: avere un rapporto pacifico con lei. Così oggi quando si sono incontrati, a quanto pare per caso, non hanno rinunciato a sedersi insieme al tavolino di un bar. Non avendo nulla da nascondere e prima che qualcuno li fotografasse e segnalasse il loro incontro, sono stati Giulio e Giulia a pubblicare video del loro incontro.

I due hanno riso e scherzato insieme. Sul video di Raselli si legge che è stato un “incontro casuale”. Poi Giulia, che è stata travolta da una bufera a causa di Lukaku, ha giocato con l’ex: “Quanto sei felice di vedermi?”, gli ha domandato. Forse non si aspettava che Giulio rispondesse in tutta sincerità, ma lui lo ha fatto. Così dopo pochi attimi di pausa, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di essere felice. Ha girato la domanda anche alla D’Urso, che invece ha titubato nel rispondere. Quindi Giulio ha ironizzato sul fatto che forse lei non era così felice. Anche lei ha pubblicato un video dell’incontro, facendo notare di non poter taggare il profilo dell’ex fidanzato perché non l’ha ancora sbloccata.

In un altro video ancora, Giulia sorride mentre Giulio la riprende e nel tentativo di farlo smettere gli fa notare che stavano parlando di lavoro. Sarà stato questo il motivo dell’incontro? Giulio e Giulia si sono rivisti in un bar ma non erano da soli: presente anche la mamma di lei. Dopo l’incontro, Raselli si è lasciato andare in una profonda riflessione che ha condiviso tra le sue stories su Instagram: