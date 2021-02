Uomini e Donne Giulio e Giulia rottura, fuori la verità. Lei: “Non mi fido più”

Perché Giulio Raselli e Giulia D’Urso si sono lasciati? La coppia di Uomini e Donne è scoppiata a fine settembre, come un fulmine a ciel sereno. Per tanto tempo, i fan hanno sperato in una riappacificazione. La verità, però, è che tra loro è davvero finita. A parlarne oggi, svelando i motivi della rottura, è l’ex corteggiatrice in una nuova intervista per il Magazine del programma. Le liti e le incomprensioni hanno rotto il legame che c’era tra di loro e sembra che da parte dell’influencer pugliese ci sia rabbia e rancore. Nonostante lui abbia dimostrato di avere la voglia di riprovarci ancora, lei appare ormai completamente distante. A cuore aperto decide di far luce su quanto realmente accaduto prima e dopo la rottura.

Dopo aver trascorso un’estate tra alti e bassi, Giulio e Giulia hanno deciso di mettere fine alla loro storia d’amore. La D’Urso oggi racconta di aver preso tutte le sue cose della casa a Valenza in cui vivevano insieme. Inizialmente è stata in un B&B e poi si è trasferita a Milano. All’inizio non le sembrava vero quello che stava accadendo: quando lui ha deciso di annunciare via social la rottura l’ha spiazzata. Stava raggiungendo una sua amica nel capoluogo lombardo e improvvisamente si è ritrovata a leggere alcune dichiarazioni sul web. “Ci sono rimasta malissimo, ma Giulio è impulsivo, l’ho capito dopo”, ammette la D’Urso.

Hanno un modo completamente differente di ragionare. Lei ha aspettato tanto tempo prima di parlare, in quanto non voleva farsi guidare dalla rabbia. A questo punto, entra nel dettaglio, rivelando i motivi della rottura. Litigavano spesso e tanto. In casa loro si era ormai creata “una dinamica di discussione continua”. Probabilmente il fatto di ritrovarsi a trascorrere il lockdown chiusi tra le mura domestiche l’ha portati a riversare l’uno sull’altra “una frustrazione generale”. Dopo di che, non sono mai riusciti a uscire da questi meccanismi. Inizialmente credeva si trattassero di litigi normali, ma poi è arrivata alla consapevolezza che non riuscivano più a comprendersi e a trovare una soluzione.

Giulia parla di “inutili gelosie“. Non solo, non si sentiva compresa. A detta dell’influencer, Giulio non avrebbe apprezzato gli sforzi che lei stava facendo. Subito dopo la scelta, l’ex corteggiatrice ha lasciato tutto e si è trasferita a Valenza, dove ha intrapreso questa convivenza.

“Insomma, eravamo arrivati entrambi a un punto di saturazione, ma in quel momento non mi aspettavo che sarebbe stata la fine di tutto”

In seguito, come è stato possibile capire sui social, Giulio l’ha cercato in varie occasioni. L’ha raggiunta a Milano, ma da parte di lei c’era ancora tanta confusione. Avrebbe voluto vederlo cambiato, in quanto “il dispiacere non bastava”. Non solo, aggiunge che l’ex tronista è arrabbiato per il fatto che lei non è riuscita a perdonarlo: “Ma probabilmente non si rende conto delle conseguenze di ciò che fa”. Il loro ultimo incontro risale allo scorso mese di dicembre, quando il Raselli si è presentato a casa sua con un mazzo di fiori.

In questa occasione hanno parlato, ma ciò non è bastato: “Non mi fido più delle sue parole“. Non è stato facile per Giulia affrontare questi mesi e ancora oggi non ha superato quanto accaduto. Infatti, confessa di aver iniziato ad avere “problemi con il sonno e attacchi di ansia”. Ed ecco che ammette che ancora nutre “un po’ di rabbia e rancore” nei confronti del Raselli, sebbene lo abbia amato tanto. Sente che hanno sbagliato entrambi. Lei probabilmente avrebbe dovuto palesare subito i suoi malesseri, anziché nasconderli per evitare il litigio. Si aspettava una comprensione da parte dell’ex tronista, che però non sarebbe arrivata.

Questo l’ha reso ogni giorno sempre “più intollerante”. Pare abbia provato ad avvisarlo, ma lui non si sarebbe reso conto del fatto che lei si stava allontanando. Lo percepiva geloso e le sembrava che si spazientisse più lui di lei, nonostante cercasse di evitare lo scontro. Quando poi si sono lasciati, da parte di Giulia “si è rotto definitivamente qualcosa”. Sente la sua mancanza se pensa ai momenti belli vissuti insieme, ma sa che non è la persona con cui potrebbe vivere.

Attualmente sono in rapporti civili. Si sono sentiti per delle questioni familiari, probabilmente riguardanti Giulio. Infatti, l’ex corteggiatrice precisa che ci sarà sempre e comunque per lui. Se dovesse avere bisogno di lei, potrà contare sul suo sostegno. Questa storia l’ha cambiata e, nonostante abbia il cuore libero, deve ancora metabolizzare quanto accaduto. Pertanto, dichiara di non essere pronta a innamorarsi di nuovo.

Nel frattempo, la D’Urso si dedica alle tante idee che ha intenzione di realizzare: fare un corso di make-up artist e creare una linea di prodotti.