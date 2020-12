UeD oggi, Giulio Raselli si presenta a casa di Giulia: visita inattesa per lei

Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne, è volato a Brindisi, presentandosi a casa di Giulia D’Urso. A confermarlo ci pensa Deianira Marzano sul suo profilo di Instagram. L’influencer risponde alle segnalazioni che le stanno inviando alcuni utenti, che riguardano l’ex coppia del Trono Classico. Scendendo nel dettaglio, condivide un messaggio ricevuto sul social, in cui l’utente scrive che Raselli è stato avvistato a Brindisi in un pub famoso. L’ex tronista, però, pare fosse seduto da solo. In molti si sono, ovviamente, posti delle domande. Che ci fa Giulio nella città in cui attualmente si trova la D’urso? I fan hanno iniziato a pensare che tra loro fosse tornato il sereno. Il fatto, però, che si trovasse solo in un locale, ha fatto dubitare parecchio. Ora a dare una risposta chiara ai fan ci pensa Deianira, che ha avuto modo di sentire Giulia, in quanto si conoscono.

L’influencer conferma che Giulio ha raggiunto Giulia a Brindisi. Secondo il suo racconto, il Raselli si sarebbe presentato a sorpresa a casa della D’Urso. “Lei non ne sapeva niente e io le credo”, specifica Deianira. Dunque, sembra proprio che Raselli abbia tentato di sorprendere Giulia, con la sua visita inattesa. Come avrà reagito l’ex corteggiatrice di fronte al gesto? Al momento non si sa, forse uno dei due deciderà presto di dare delle risposte al riguardo.

La notizia sulla loro rottura è arrivata in modo improvviso lo scorso mese di settembre, tanto che i fan non riescono ancora ad accettare la cosa. C’è chi continua a sperare in un ritorno di fiamma e quanto sta accadendo potrebbe riaccendere le speranze. Di recente, precisamente a ottobre, Raselli era riuscito ad attirare l’attenzione dei fan facendo pubblicamente gli auguri di buon compleanno a Giulia. Infatti, molti hanno iniziato a pensare che i due si trovassero insieme durante i festeggiamenti.

Il fatto che Giulio oggi si trovasse solo in un pub a Brindisi non fa certamente sorridere i fan. Il gesto da lui compiuto, però, potrebbe aver sorpreso positivamente Giulia! Ora non resta che attendere per scoprire se la sorpresa del Raselli abbia avuto il risultato sperato.