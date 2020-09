Uomini e Donne news: Giulio e Giulia si sono lasciati

Giulio Raselli e Giulia D’Urso non stanno più insieme. Nove mesi dopo la scelta a Uomini e Donne la coppia è scoppiata. A dare l’annuncio, nelle stories Instagram, l’ex tronista di Maria De Filippi nonché ex tentatore di Temptation Island. Raselli ha confidato ai suoi follower che ha deciso di prendersi un periodo di pausa con la sua ex corteggiatrice. La relazione è andata in crisi a causa di alcune divergenze e modi di vivere la vita e così i diretti interessati hanno scelto di stare lontani per un po’. In futuro non è escluso un ritorno di fiamma, come spiegato dallo stesso Giulio. Al momento bisogna capire le rispettive esigenze e priorità. Nessun commento è ancora arrivato da parte di Giulia, che si è trincerata dietro un silenzio assordante.

Uomini e Donne news: Giulio Raselli e Giulia D’Urso non stanno più insieme

Da settimane Giulio Raselli e Giulia D’Urso non apparivano più spensierati e sereni insieme. Da tempo si parlava dunque di crisi anche se i diretti interessati hanno sempre messo a tacere le malelingue. Ci ha pensato però la vita a dividere Giulio e Giulia di Uomini e Donne. Davanti ai litigi, alle incomprensioni, alle divergenze d’opinioni l’ex tronista e l’ex corteggiatrice della corte più famosa d’Italia hanno fatto un passo indietro. Ora resta da capire se questi problemi potranno essere superati nei prossimi mesi o se la rottura è del tutto definitiva. Del resto tante coppie dello show di Maria De Filippi ci hanno stupito con ritorni di fiamma e riavvicinamenti improvvisi…

Giulio e Giulia di Uomini e Donne stavano insieme da poco tempo

Giulio Raselli ha conosciuto Giulia D’Urso lo scorso anno a Uomini e Donne. La scelta è arrivata a gennaio 2020: il modello e gioielliere ha preferito Giulia all’altra corteggiatrice, Giovanna Abate, diventata successivamente tronista. La relazione tra Giulio e Giulia è stata subito importante: i due hanno provato addirittura a convivere. Ma l’estate ha portato a galla malumori, contrasti e screzi, fino a creare una grossa rottura.