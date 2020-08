Uomini e Donne oggi, Giulio e Giulia in crisi? Parla la coppia

Giulio Raselli e Giulia D’Urso di Uomini e Donne sono in crisi? Questa è la domanda che molti fan si stanno ponendo in queste ultime ore. L’ex tronista è in Puglia a casa della famiglia dell’ex corteggiatrice. Ma i fan non hanno potuto non notare l’inaspettata assenza di Giulio in queste ore. I due si sono separati e molti pensano che la spiegazione riguarda gli impegni lavorativi del Raselli. Tanti altri hanno ipotizzato, invece, una crisi. Nella serata di ieri, Giulia ha cenato fuori insieme alla sua famiglia e ad alcuni amici, tra cui Alessandro Basile. Impossibile per gli utenti sui social non notare l’assenza di Giulio. Sicuramente è più che normale che l’ex corteggiatrice si goda del tempo insieme a famiglia e amici anche senza la presenza del fidanzato, ma pare i fan sentono comunque che c’è qualche problema. Qualcosa potrebbe essere accaduto tra Giulio e Giulia in questi giorni. La coppia, che però rassicura i fan, sembra confermare ciò. Entrambi, nel frattempo, ci tengono a precisare che non c’è stata una rottura.

Uomini e Donne oggi, Giulio Raselli e Giulia D’Urso in crisi? La coppia rassicura, ma ci sono “alti e bassi”

In queste ultime ore, sia Giulio Raselli che Giulia D’Urso hanno ricevuto insistenti domande riguardanti questa presunta crisi. L’ex corteggiatrice sceglie ora di dare una risposta a tutto il pubblico, attraverso un messaggio sulle Stories di Instagram. Scendendo nel dettaglio, Giulia condivide una foto che la ritrae mentre stringe la mano del Raelli sul treno e che risale all’8 febbraio. “Io e Giulio stiamo ancora insieme, con gli alti e bassi come una normalissima coppia”, dichiara Giulia, che cerca di rassicurare i fan. L’ex corteggiatrice ringrazia tutti loro, che si preoccupano molto per la loro storia d’amore. Come capita un po’ a tutte le coppie, ovviamente anche i due ex protagonisti del Trono Classico possono avere dei momenti “no”.

Oggi Uomini e Donne, Giulio e Giulia non si sono lasciati: i due ex protagonisti del Trono Classico smentiscono la rottura

A rassicurare i fan ci pensa anche Giulio, con una Storia su Instagram che lo ritrae felice insieme a Giulia. “Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l’uno accaduto all’altra. E questo deve essere, questo è l’essenziale”, scrive invece il Raselli. Pare che i due abbiano avuto un piccolo problema, poi risolto in queste ore. Dunque, nessuna rottura per Giulio e Giulia. Intanto, tra qualche giorno il pubblico di Canale 5 potrà finalmente tornare a seguire le puntate di Uomini e Donne!