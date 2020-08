Buone notizie per i fan di Uomini e Donne! La nuova edizione del dating show non partirà il 14 settembre come previsto inizialmente bensì una settimana prima. Come annunciato con un promo trasmesso su Canale 5 la prima puntata del programma di Maria De Filippi partirà il prossimo lunedì 7 settembre. Un repentino cambiamento che è stato accolto con gioia dal pubblico, che non vede l’ora di poter vedere le novità della trasmissione. Tante novità, a partire dalla nuova formula, che unisce il Trono Classico e il Trono Over. Giovani e old in un unico parterre, per uno show più ricco e appassionante. Giovedì 28 agosto c’è stata negli studi romani la prima registrazione, che ha visto protagoniste due coppie scoppiate e assai chiacchierate: Gemma Galgani e Nicola Vivarelli e Giovanna Abate e Sammy Hassan. Senza dimenticare la presentazione dei nuovi tronisti, due uomini e due donne: Davide, Gianluca, Jessica e Sofia.

Quando inizia Uomini e Donne: lunedì 7 settembre 2020

I nuovi tronisti di Uomini e Donne sono Davide Doandei di Gallipoli e Gianluca De Matteis di Roma. Il primo è un ristoratore 25enne; il secondo un fisioterapista trentenne. In studio è rimasto pure Davide Blanda – inizialmente in ballottaggio per diventare nuovo tronista – su proposta dell’ex dama Roberta Di Padua, assai attratta dal’operaio 27enne. Nella nuova edizione della trasmissione anche due troniste donne: Jessica e Sofia. Tra i vecchi protagonisti sono stati confermati: Armando, Diego, Nicola, Aurora, Carlotta, Roberta, Valentina, Veronica e Gemma.

Ora tronisti e corteggiatori potranno scambiarsi messaggi

Ma le novità non sono finite qui: con questa nuova formula di Uomini e Donne ora corteggiatori e corteggiatrici possono messaggiare con il tronista o la tronista di turno con un telefonino messo a disposizione dalla redazione di Maria De Filippi. A leggere e commentare i messaggi più interessanti ci pensa poi Gianni Sperti, confermato opinionista della trasmissione accanto a Tina Cipollari. La Vamp è tornata con i suoi commenti irriverenti e nel corso della prima registrazione non sono mancate dure critiche a Pamela Barretta e Gemma Galgani.