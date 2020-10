Uomini e Donne, Giulio e Giulia: il gesto di lui fa sognare, spunta la verità

Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono tornati insieme? La coppia nata a Uomini e Donne ha fatto sapere, solo qualche giorno fa, che la storia è giunta al capolinea. Alcuni problemi e divergenze hanno causato la rottura, arrivata in modo improvviso. I due sembravano aver trovato la giusta serenità per proseguire la loro relazione. Ma in queste settimane i fan non hanno potuto non notare che insieme non erano più così sereni. Ed ecco che, prima Giulio e poi Giulia, entrambi hanno confermato le ipotesi sulla fine della loro storia d’amore. Non si sa, al momento, se i due stiano cercando di chiarire le loro divergenze o se la rottura sia ormai definitiva. In queste ultime ore, Raselli sta facendo sognare il pubblico che li segue. Scendendo nel dettaglio, oggi Giulia fa il compleanno e lui ha scelto di condividere sul suo profilo ufficiale di Instagram una foto che li ritrae insieme. In questo modo, l’ex tronista ha fatto pubblicamente i suoi auguri alla D’Urso. Ed ecco che, a questo punto, i fan hanno iniziato a pensare che, nella serata di ieri, fossero insieme. La verità, però, è un’altra!

Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia D’Urso: lui condivide una foto che fa sognare i fan, ma poi viene chiarito tutto

Giulio Raselli e Giulia D’Urso, nella serata di ieri, non erano insieme. L’ex corteggiatrice ha scelto di festeggiare il compleanno, subito dopo la mezzanotte, insieme ad alcuni suoi amici a Milano. Nel frattempo, precisamente 14 ore fa, l’ex tronista condivideva una foto che lo ritrae insieme a Giulia: “Auguri”. Il tutto accompagnato da un cuoricino blu. L’immagine in questione, però, non è stata scattata nella serata di ieri. A confermarlo è Deianira Marzano. Sulle sue Stories di Instagram, quest’ultima racconta di aver sentito Giulia, la quale le ha confermato che ieri sera non erano insieme! “Quella è una foto che ha messo lui”, dichiara l’influencer.

Giulio Raselli e Giulia D’Urso di Uomini e Donne: lei oggi fa il compleanno e lui accende le speranze

Giulia D’Urso non ha atteso la mezzanotte insieme a Giulio Raselli. Dunque, non c’è alcun riavvicinamento ufficiale tra loro. Il gesto di lui, però, sicuramente accende le speranze dei fan! I due potrebbero aver scelto di prendersi una pausa e di cercare di riportare la serenità nel loro rapporto oppure il gesto di Giulio potrebbe essere stato compiuto solo in segno del bene che nutre nei suoi confronti. Ora non resta che attendere, per capire se questa coppia del Trono Classico riuscirà a ritrovare la felicità. In questi giorni, ha detto la sua sulla loro rottura anche Giovanna Abate!