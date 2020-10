Uomini e Donne, Giovanna amara su Sammy: e su Giulio e Giulia…

Giovanna Abate torna a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne, in una nuova intervista sul Magazine. In particolare, l’ex tronista ribadisce che, tornando indietro, avrebbe comunque scelto Sammy Hassan. In quel momento, provava dei sentimenti nei confronti dell’ex corteggiatore e, dunque, sa che rifarebbe la stessa scelta. Pertanto, non ha rimpianti. Se avesse scelto Davide l’Alchimista le sarebbe rimasto sempre il dubbio su Sammy. Appena la loro storia si è conclusa, Giovanna non ci poteva credere. Provava rabbia e delusione, ma non è stata così male. Di recente ha rivisto Hassan proprio nello studio dove si sono conosciuti. Qui il loro confronto non si è concluso nel migliore dei modi, in quanto non sono arrivati a nessuna conclusione. Ma oggi Giovanna ammette di non aver provato nulla nel rivedere Sammy. Vorrebbe aver provato qualcosa di diverso, ma in realtà non ha sentito niente. Non ha stima nei suoi confronti e non può valutarlo, in quanto lo farebbe in modo negativo. Nonostante tutto, la Abate non ha più sentito Davide e, ovviamente, non rinnega ciò che dichiarava sulla loro conoscenza. Ed ecco che dice la sua sulla rottura tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso.

Uomini e Donne, Giovanna Abate dice la sua sulla rottura tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso

Recentemente è arrivata l’inaspettata notizia sulla rottura tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso. Il pubblico sa bene che, prima di diventare tronista, Giovanna ha rivestito il ruolo di corteggiatrice. Non è stata la scelta, ma a oggi da parte sua non si nota alcun rancore, anzi. Nel corso della sua intervista, le viene chiesto cosa pensa del fatto che Giulio e Giulia si siano lasciati. “Sembra che sia stato per i problemi già riscontrati nel programma, che pensavo fuori potessero aver risolto. Mi dispiace”, dichiara la Abate. Non per perbenismo, ma l’ex tronista ammette di essere realmente dispiaciuta, ma non può dire altro in quanto non sa niente di loro.

Giovanna Abate dopo Uomini e Donne: il dispiacere per Giulio e Giulia, il lifting di Gemma Galgani

“Anche se sapessi qualcosa, non mi permetterei mai di giudicare o infierire. Ci hanno creduto, ci sono rimasti male e credo che non stiano passando un bel periodo”, continua poi Giovanna. Dopo di che, la Abate si dice entusiasta del grande cambiamento avvenuto a Uomini e Donne, con l’unione del Trono Classico e del Trono Over. Non solo, spende anche delle parole positive nei confronti di tutti e quattro i tronisti. Per quanto riguarda Gemma, invece, ammette di averla trovata bellissima dopo il lifting. È rimasta stupita nel vedere gli occhi di Nicola Vivarelli, che a detta sua non erano contenti di averla davanti. Ora augura ogni bene a entrambi.