UeD, Raselli smentisce Giulia: perché l’ha ricercata, la sua verità sull’addio

Sono stati insieme circa otto mesi dopo Uomini e Donne Giulio Raselli e Giulia D’Urso. La loro storia è giunta al capolinea lo scorso mese di settembre, quando lo stesso ex tronista ha reso ufficiale la rottura. In una nuova intervista sul Magazine del programma, il 30enne non ha problemi a riconoscere le sue colpe, ma ci tiene a smentire alcuni dettagli resi noti da Giulia. Ora è pronto a rivelare la sua versione dei fatti sulle fine della loro love story e ci tiene a mettere in chiaro alcuni aspetti. Innanzitutto ripercorre il momento in cui ha deciso di rendere ufficiale, in modo improvviso, la rottura (cosa che non è piaciuta alla D’Urso). Avevano litigato in modo forte e, seguendo l’istinto, ha utilizzato i social.

“Me ne sono pentito”, ammette oggi Giulio, dopo l’intervista della scorsa settimana di Giulia. Detto ciò, ammette che tra lui e l’ex corteggiatrice non c’è stata la voglia di andare oltre i loro problemi e così è finita. Ma quali sono questi aspetti che hanno determinato la fine della relazione? Proprio su questo punto, arriva la prima smentita: “Si è trattato di problemi caratteriali, e non legati tanto alla gelosia”. Invece, Giulia parlava proprio di forti gelosie nel loro rapporto. Il Raselli continua e conferma che hanno iniziato a esserci liti “sempre più frequenti” durante il lockdown dello scorso anno. Non crede, però, che sia giusto trovare delle colpe, in quanto ciò che è accaduto è dipeso da entrambi.

L’unico rimpianto che oggi ha è che avrebbe potuto “limare” parte del suo carattere, anziché ritrovarsi a non fare mai dei passi indietro. Ed ecco che arriva l’altra smentita, che riguarda il suo tentativo di riavvicinarsi a Giulia. L’ex tronista ammette di averla cercata ma solo per provare a riallacciare un rapporto, visto come si erano lasciati. “In cuor mio sapevo benissimo che non c’erano più possibilità per noi due”, confessa oggi Giulio nella sua nuova intervista. Al contrario di quello che ha dichiarato Giulia, il Raselli pare non avesse proprio intenzione di riprendere la loro relazione, bensì di instaurare semplicemente un rapporto umano pacifico.

IOltre ciò, il Raselli fa notare che Giulia non si trovava bene a Valenza, ma lui continuava a rimandare la decisione di trasferirsi, vista la situazione di salute che il padre ha in questo momento. Nonostante tutto, gli è rimasto un ricordo bellissimo e “una sensazione positiva” della sua storia con Giulia nata a UeD. Da parte sua non c’è rabbia e ammette che i suoi genitori sono rimasti dispiaciuti per la loro separazione. “Si è sempre dimostrata una ragazza splendida e ci tengo a sottolinearlo”, dichiara a cuore aperto Giulio.

Il cuore dell’ex tronista è libero, tanto che sente di aver raggiunto la giusta “serenità mentale” per rimettersi in gioco e rinnamorarsi, sebbene ora non senta la necessità di farlo. Ora crede che cercherebbe di avere al suo fianco il suo opposto, ovvero “una persona più tranquilla e moderata”.