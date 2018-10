Uomini e Donne gossip, Federica Benincà in ospedale: nuovi problemi di salute

Uomini e Donne gossip: l’ex corteggiatrice Federica Benincà sta di nuovo male

Il 2018 è un anno da dimenticare per Federica Benincà. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata single e ha da qualche mese diversi problemi di salute. In questi giorni è tornata di nuovo in ospedale a causa di una forte gastrite. A raccontarlo la stessa ex fidanzata di Marco Cartasegna su Instagram. “Non riuscivo a bere e mangiare senza trattenere. O vomitavo o vomitavo. Avevo un dolore atroce alla bocca dello stomaco e sono andata in ospedale. Ho una brutta gastrite. Per un mese mezzo dovrò fare una cura e seguire una dieta”, ha raccontato la torinese ai suoi numerosi follower.

Già lo scorso agosto la bella web influencer e studentessa aveva avuto dei problemi di salute ma aveva preferito non scendere nei particolari. Molto probabilmente pure in quell’occasione Federica aveva riscontrato qualche problema intestinale che si è protratto nel tempo. Ora la Benincà dovrà curarsi come si deve, anche se non è facile: ad esempio non può bere per un lungo periodo caffè o the.

Le parole di Federica Benincà sulla rottura tra Marco e Soleil

Problemi di salute a parte, qualche settimana fa Federica Benincà si è espressa sulla rottura tra Marco Cartasegna e Soleil Sorgè, rispettivamente ex fidanzato ed ex amica. La giovane ci ha tenuto a precisare sui social network di non aver mai gioito per la separazione dei due, avvenuta dopo un anno di relazione. “Ma che ce frega, ma ce ‘mporta”, ha fatto sapere Federica, liquidando velocemente la questione.