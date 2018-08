Uomini e Donne: Federica Benincà sta male ed è finita al pronto soccorso

Problemi di salute per Federica Benincà, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La studentessa di Torino è finita in ospedale, come rivelato su Instagram. L’ex scelta di Marco Cartasegna, oggi impegnato con Soleil Sorgè, è finita al pronto soccorso e ci è rimasta per molte ore. Il motivo? Un disturbo di cui Federica, almeno per il momento, ha preferito non rivelare l’entità. La Benincà ci ha tenuto però a rassicurare tutti i suoi fan: ora sta meglio e sta cercando di guarire completamente. Dopo aver condiviso una foto dell’ospedale, Federica ha fatto sapere: “Ho passato una fantastica giornata al pronto soccorso. Problemi di salute, ma tutto ok. Solo che sono un po’ stanca e un po’ giù”.

“Ora sto decisamente meglio. Però sono un po’ così, non ho il mio solito brio”, ha aggiunto la giovane, che lo scorso anno è stata pure tra gli opinionisti di Pomeriggio 5. Successivamente, tramite alcuni video nelle storie di Instagram, Federica ha chiarito di nuovo di stare bene anche se un po’ fiacca. La Benincà ha preferito non divulgare i dettagli ma ha chiarito che non rinuncerà alla sua vacanza. Tra pochi giorni partirà per Formentera con l’amica Cecilia Zagarrigo, altro ex volto di Uomini e Donne dove ha corteggiato prima Oscar Branzani e poi Luca Onestini.

La nuova vita di Federica Benincà dopo Uomini e Donne

Malanni a parte, Federica Benincà sta vivendo un momento di singletudine. La modella e web influencer è di nuovo sola dopo l’addio a Stefano, l’amico con il quale aveva intrapreso una relazione d’amore lo scorso inverno. Diversa la situazione di Marco Cartasegna e Soleil Sorgé, ormai felici insieme da più di un anno.