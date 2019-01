Uomini e Donne gossip, Claudia in lacrime: le importanti parole per Lorenzo

Uomini e Donne gossip: Claudia Dionigi in lacrime confessa i suoi sentimenti a Lorenzo Riccardi

A Uomini e Donne, ha colpito molto la confessione fatta da Claudia Dionigi a Lorenzo Riccardi. Era già ormai chiaro a tutti che la corteggiatrice è abbastanza presa dal tronista, ma questa volta è proprio lei ad ammetterlo. Dopo le finte scelta della scorsa puntata, Lorenzo decide di fare una sorpresa a entrambe. Inizialmente va da Claudia, che si trova a lavoro insieme al padre. I due lasciano il posto insieme e si recano in spiaggia. Proprio qui la Dionigi si lascia andare a una lunga dichiarazione, durante la quale non riesce a trattenere le lacrime. Sulla sabbia la corteggiatrice rivela che per lei non è facile andare avanti, dopo tutto quello che è accaduto. Ma se è riuscita a sopportare tutto quanto è perché prova qualcosa di importante nei suoi confronti. Durante questa dichiarazione, Lorenzo appare serio e provato. Non solo, la Dionigi ammette che non riuscirebbe mai a prenderlo in giro e di non essere mai riuscita a farlo con nessuno. Proprio per tale motivo, sente di non meritarsi tutto questo.

“L’amore vero non me ricordo più cos’è, ma sento che tra noi c’è qualcosa. Però se tu ogni volta mi ammazzi così, mi ammazzi”, rivela la corteggiatrice in lacrime sulla spiaggia. Lorenzo apprezza la confessione di Claudia, tanto che la stringe tra le sue braccia e le dà un bacio sulla testa. Nel frattempo, il pubblico si scaglia inevitabilmente contro il tronista. Secondo una parte dei telespettatori, il Riccardi sa già che sceglierà Giulia Cavaglia. Per tale motivo, Claudia rischia di ricevere una bella batosta da parte del tronista, visto il forte interesse che prova nei suoi confronti.

Gossip Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi diviso tra Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi

Non sappiamo ancora chi sceglierà Lorenzo, ma lui stesso ammette di trovarsi in difficoltà. Non ha ancora una preferenza tra le due, ma il pubblico spera che la scelta ricada su Claudia. Infatti, la tronista è molto amata dai telespettatori che seguono il programma. Giulia, al contrario, è finita più volte nel mirino del pubblico. Intanto, dalle anticipazioni sappiamo che la Dionigi fa un’esterna con Ivan Gonzalez per avere una reazione da parte di Lorenzo.