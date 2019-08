Uomini e Donne gossip, Claudia Dionigi è incinta? Arriva il chiarimento

Uomini e Donne gossip, Claudia Dionigi è davvero incinta? Dopo Lorenzo arriva anche la sua risposta

Sono diversi giorni che il gossip che ruota intorno a Uomini e Donne parla e straparla dell’ipotetica gravidanza di Claudia Dionigi. L’ex corteggiatrice e fidanzata di Lorenzo Riccardi ha voluto chiarire la faccenda attraverso delle Instagram stories, in cui mette a tacere una volta per tutte le voci che la rincorrono da giorni. Anche il suo compagno, Lorenzo, era intervenuto nella faccenda alcuni giorni fa smentendo con un secco no e delle simpatiche emoticon la notizia che ha creato tanto rumore. Adesso anche la simpaticissima Claudia ha voluto parlare delle voci che girano sui social e i vari siti che si occupano di loro, spiegando tutta la verità.

Claudia Dionigi smentisce la gravidanza: “Mi piace mangiare!“

Nessuna gravidanza e nessun bebè in arrivo (almeno per ora) per Claudia e Lorenzo. Anche se auguriamo alla coppia di mettere su una bellissima famiglia, non è ora il momento giusto per farlo. I due, nonostante abbiano una gran voglia di figli, non ne stanno attendendo uno. A chiarire una volta per tutti la faccenda e smentire le voci degli ultimi giorni ci ha pensato Claudia che su Instagram spiega: “Sono un po’ di giorni che mi arrivano messaggi del tipo: ‘Claudia, a che mesi sei? Come lo chiamerai?’. E articoli su articoli dove dicono che io sia incinta. Non credete a tutto quello che leggete. Se fossi stata incinta, sarei stata la prima io a dirvelo. Me piace magnà e me piace beve. Ecco il mio segreto“.

Claudia e Lorenzo: dopo la scelta è arrivata subito la convivenza, ecco da dove nasce il gossip della gravidanza

Come sempre, da quando i social sono diventati la nostra ossessione, è stata una foto “sospetta” a far iniziare il gossip sull’ipotetica gravidanza di Claudia Dionigi. Allo scatto, molto tenero, sono seguiti i commenti dei fan della coppia che hanno subito gridato alla gravidanza.