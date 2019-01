Uomini e Donne gossip, Clarissa e Federico: svelata la data del matrimonio

Uomini e Donne gossip: Clarissa e Federico svelano la data del matrimonio

Dopo oltre due anni di puro e vero amore, Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno finalmente scelto di convolare a nozze. La coppia uscita da Uomini e Donne nel novembre del 2016, è sempre passata agli occhi del web come una delle più solide e vere. Innamoratissimi sin dal primo giorno, l’ex tronista siciliana, possiamo affermare, che non ha sbagliato nulla. La sua scelta si è rivelata assolutamente giusta, positiva. La loro vita è immediatamente cambiata in meglio, fino a quando hanno preso la decisione di trasferirsi in America. Ormai da un bel po’ di tempo, infatti, i cosiddetti Marchesucci convivono felicemente dall’altra parte del mondo. A portarli lontani da casa è stato il lavoro del bel e simpatico romano. Non mancano certo le occasioni per far ritorno nella loro amata Italia ma, ormai, la loro vita è negli Stati Uniti.

Proprio qualche minuto fa, sia Federico che Clarissa hanno rivelato un particolare che ha mandato letteralmente in delirio i fan. Si era precedentemente parlato di nozze ma la data non era ancora stata dichiarata. Questa, però, sui loro rispettivi profili Instagram, è apparsa per la prima volta oggi. Dunque, come riportato dai due, il giorno del matrimonio è fissato per il 30 maggio 2019. Praticamente tra quattro mesi. L’entusiasmo è alle stelle e la gioia sembra parlare al loro posto. Dice Federico: “Che dire amore mio, sono passati poco più di due anni dal giorno in cui le nostre vite si sono incrociate per la prima volta. Inutile dire che ancora oggi mi emoziono a rivedere certe immagini. Vogliamo condividere con voi la data del nostro matrimonio. Io e Clarissa ci sposeremo il 30 maggio 2019 a Caserta”. La futura moglie del corteggiatore risponde: “Non vedo l’ora”.

Federico e Clarissa si uniscono in matrimonio a Caserta

Dunque, scelto anche il posto che farà da sfondo al giorno del fatidico sì: Caserta. Chissà per quale motivo. Lei è siciliana, lui è romano, chissà perché proprio Caserta. A parte questo, non ci resta che augurare a Clarissa e Federico di essere sempre felici e di continuare ad amarsi sempre di più, perché nella loro splendida semplicità e genuinità hanno sempre regalato tantissime emozioni vere.