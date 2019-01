Clarissa Marchese, dettagli nozze. Nilufar e altre voci di UeD s’esprimono

Clarissa Marchese e Federico Gregucci, arrivano i dettagli delle nozze. Nilufar e altre voci di UeD s’esprimono sul matrimonio

“Ci siamo quasi”. Clarissa Marchese non sta più nella pelle. A breve convolerà a nozze con Federico Gregucci e oggi ha rilasciato via social qualche dettaglio in più sul matrimonio che si celebrerà a breve. Fulminea la reazione di altri protagonisti della trasmissione Uomini e Donne, vicini e amici della coppia. “Questa foto mi ricorda che fra poco andrò a trovare i 27 gradi di Miami”, scrive l’ex tronista dal suo profilo Instagram, ritraendosi radiosa. “Fefo è già arrivato – aggiunge – Io prima, però, dovrò fare qualche giretto per l’abito, i fiori, le partecipazioni, il menù ….insomma organizzo il matrimonio e vengo amore #CiSiamoQuasi”…

Federico Gregucci e Clarissa Marchese? “Il matrimonio dell’anno”, il commento di Nilufar Addati

Il matrimonio si farà al cento per cento, dunque. Chi nutriva perplessità sulla reale intenzione dei due di sposarsi si è dovuto ricredere. Sotto al post di Clarissa si sono fatti vivi altri ex protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi, esprimendo le loro impressioni sull’evento che verrà. “Il matrimonio dell’anno”, ha detto Nilufar Addati, amica della coppia di futuri sposi. “Non vediamo l’ora di condividerlo con voi“, la risposta della Marchese. Anche Vittoria Deganello, scelta di Mattia Marciano (la love story è però naufragata in fretta), e Valentina Vignali (ex corteggiatrice di Francesco Monte), si sono fatte vive, piazzando degli emoticon al miele, subito ricambiati da Clarissa.

Lo slittamento dell’annuncio della data di matrimonio: parla Clarissa, la spiegazione

Insomma, attorno ai futuri sposi il clima è ottimo, di trepidante e festosa attesa. Manca solo la data ufficiale dell’evento, finora tenuta top secret dalla coppia. In realtà doveva essere svelata durante le vacanze natalizie, ma la Marchese, incalzata dai fan, ha spiegato di non essere stata bene e, quindi, di aver preferito rimandare l’annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare a breve, non appena riabbraccerà a Miami il ‘suo’ Gregucci. Ancora un po’ di pazienza e tutto sarà svelato.