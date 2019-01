Clarissa e Federico, salta l’annuncio di matrimonio: parla la Marchese

Clarissa Marchese e Federico Gregucci, salta l’annuncio di matrimonio. Qualcosa è andato storto: parla l’ex tronista di Uomini e Donne

Prima delle vacanze, Clarissa Marchese e Federico Gregucci avevano promesso ai fan di fare, nel periodo natalizio, una sorta di annuncio ufficiale sul loro futuro matrimonio, con tanto di dettagli sulla data dell’evento. Però, il Natale è passato e il Capodanno pure. Dell’annuncio nessuna traccia. Intanto, la coppia sbocciata a Uomini e Donne, dopo aver passato del tempo insieme in Italia (i due vivono negli Stati Uniti), è tornata a dividersi per impegni personali. Dunque? Che cosa è successo? Perché non è stata rivelata alcuna news? Ad esaurire la curiosità dei fan ci ha pensato l’ex tronista, che ha spiegato il perché non c’è stata alcuna dichiarazione sulle nozze.

Qualche fan curioso, su Instagram, ha ricordato a Clarissa la promessa fatta circa i dettagli delle nozze che nel 2019 dovrebbero portarla all’altare al fianco di Federico. “Avevamo programmato una cosa carina per svelarvi le novità”, ha fatto sapere l’ex tronista di Uomini e Donne, “Ma nei giorni che Federico è stato qua io sono stata malata. In ogni caso ve ne parleremo presto”. Dunque, pare che non ci sia alcun allarme, alcun ripensamento. Soltanto un piccolo imprevisto che ha fatto slittare l’annuncio. I fan possono dormire sonni tranquilli: ‘Il matrimonio s’ha da fare’.

La storia di Clarissa e Federico: due anni di fidanzamento e ora le nozze

Sono passati due anni da quando la coppia ha lasciato insieme Uomini e Donne. Infatti, non molti giorni fa hanno tagliato il traguardo del secondo anniversario di fidanzamento e per l’occasione da Miami, città in cui abitano, si spostati a New York, la Grande Mela. Dai social hanno fatto emergere momenti emozionanti, densi di amore e affetto. La giusta amalgama con cui prepararsi al matrimonio che è ormai in dirittura d’arrivo. Si parla di fine primavera o inizio estate. Manca solo l’annuncio ufficiale, salute della Marchese permettendo!