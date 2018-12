Clarissa e Federico, Gregucci: “È ufficiale, a presto vita mia”, news coppia

Clarissa Marchese e Federico Gregucci, l’ex corteggiatore: “È ufficiale, a presto vita mia”. Le novità sulla coppia di Uomini e Donne

L’ultimo messaggio pubblicato da Federico Gregucci, dedicato alla dolce Clarissa Marchese, per chi non avesse seguito la coppia ultimamente, potrebbe sembrare allarmante. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, sul suo profilo Instagram, ha scritto: “È ufficiale, a presto vita mia“. Tutti calmi e tranquilli: nessun allontanamento, nessun addio tra i due. La coppia anzi appare più unita che mai ed è ormai pronta a convolare a nozze (stanno ultimando gli ultimi dettagli, ma dovrebbero quasi esserci. Il 2019 è alle porte e presto dovrebbero salire all’altare, salvo colpi di scena dell’ultim’ora). I due piccioncini, però, rischiavano di passare il Natale divisi, e invece…

Marchese e Gregucci si riuniscono: Natale in Italia

E invece si riuniranno. I due, che vivono negli Usa, a Miami, pochi giorni fa si sono allontanati per ‘cause di forza maggiore’. Clarissa è rientrata in Italia dove festeggerà il Natale, mentre Federico è rimasto in America, bloccato dalla burocrazia e con il timore di non riuscire a passare le vacanze natalizie con la sua amata. Tutto invece sembra essersi risolto per il meglio. Da qui il post di Federico (“Ufficiale… a presto”). La notizia è stata anticipata poco prima proprio dalla Marchese, sempre via social. L’ex tronista, raggiante, ha scritto: “Ma lo sapete che questo amore mio torna in Italia per Natale. E vi dirò di più, ci sarà anche per il #thehottest a Canazei“.

Clarissa e Federico: due anni insieme, il matrimonio è alle porte

Sono trascorsi due anni da quando la coppia ha lasciato insieme Uomini e Donne. Infatti, proprio pochi giorni fa hanno festeggiato il secondo anniversario di fidanzamento e per l’occasione da Miami si spostati a New York, la Grande Mela. Dai social hanno fatto trapelare momenti emozionanti, segnati da tanto amore e affetto. La giusta amalgama con cui prepararsi al matrimonio che è in dirittura d’arrivo. Si parla di fine primavera o inizio estate. Come prima accennato manca solo qualche dettaglio, ma il grosso è già stato deciso: l’altare è vicino.