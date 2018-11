Uomini e Donne, Clarissa e Federico: anniversario da sogno a New York (Foto)

Uomini e Donne, Clarissa e Federico festeggiano due anni di fidanzamento: anniversario da sogno a New York

Clarissa Marchese e Federico Gregucci, a distanza di due anni dalla scelta a Uomini e Donne, appaiono oggi più innamorati che mai. La coppia, proprio in queste ore, si trova a New York, dove è volata per festeggiare il secondo anno di fidanzamento. Per celebrare il secondo anniversario, dunque, Clarissa e Federico hanno scelto la Grande Mela. I due, come molti sapranno, abitano già negli Stati Uniti, ma a Miami (dove si sono trasferiti per lavoro). I futuri sposi, tuttavia, per questo avvenimento speciale hanno lasciato il caldo della Florida per la magica New York e, a giudicare dai sorrisi sfoggiati su Instagram, pare siano molto contenti della decisione presa. Una vacanza all’insegna del romanticismo e dell’amore, raccontata da foto, immagini e video pubblicati da entrambi sui social.

Mancano ancora diversi mesi al loro matrimonio ma, per il momento, Clarissa Marchese e Federico Gregucci le loro promesse sembrano confermarle ogni giorno di più. Non è la prima coppia nata a Uomini e Donne che, grazie all’esperienza televisiva, mette su famiglia e/o si giura amore eterno. A tal proposito, per esempio, meritano di essere citati Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo (diventati genitori bis proprio recentemente), oppure ancora Alessia Cammarota e Aldo Palmieri (felici di nuovo dopo la crisi). A Clarissa e Federico, quindi, noi auguriamo la stessa fortuna. D’altronde, per il momento, le premesse per un “Vissero per sempre felici e contenti” sembrano esserci tutte.

Uomini e Donne, Clarissa e Federico sposi: nuovi aggiornamenti sulla data delle nozze

Le nozze di Clarissa e Federico, stando a quanto emerso di recente, dovrebbero celebrarsi la prossima estate. La coppia pare al momento essere indecisa tra due date, ovvero: il 25 maggio e l’1 giugno. Tutto, ha spiegato lei, dipenderà dalla disponibilità della location scelta. Una volta avuta quest’ultima conferma e sistemate le ultime cose, quindi, avranno finalmente una data ufficiale.