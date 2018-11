Uomini e Donne gossip, che fine ha fatto Mara Fasone: ultime news

Gossip Uomini e Donne, Mara Fasone dopo l’abbandono del Trono Classico: ecco che fine ha fatto

Mara Fasone ha lasciato il Trono Classico di Uomini e Donne, questa è cosa nota ormai a tutto il pubblico. L’ormai ex tronista ha deciso di interrompere bruscamente il suo percorso nello studio di Maria De Filippi. Il motivo?! Resta al momento ancora ignoto. La padrona di casa ha infatti annunciato che la siciliana ha preferito chiamare la redazione per avvisarla della sua scelta, senza però voler tornare in studio a dare spiegazioni ai telespettatori. Nel corso delle ultime registrazioni, la donna era finita spesso sotto accusa a causa del rapporto che i suoi genitori avevano ancora con il suo ex fidanzato. Erano in tanti, Gianni Sperti compreso, a credere che la Fasone stesse prendendo in giro tutti.

Ad oggi, sappiamo che Giovanni (uno dei suoi corteggiatori) ha cercato di contattarla per capire cosa le fosse successo e perché avesse preso una decisione simile. Il ragazzo ha però dichiarato di non poter svelare nulla poiché la puntata in cui lei ha abbandonato il Trono Classico non è ancora stata trasmessa. Resta perciò ancora tutto da scoprire. Al momento, la diretta interessata non è neanche potuta tornare attiva suoi social. Come da regolamento, l’ex tronista potrà riattivare il suo profilo Instagram solo dopo la messa in onda della registrazione in cui lascia la trasmissione. Tornerà sui social? E se lo farà, parlerà di ciò che le è accaduto?! Vedremo.

Uomini e Donne: Mara Fasone è tornata insieme all’ex fidanzato?

In tanti credono che Mara possa essere tornata insieme al suo ex fidanzato. Gianni Sperti rivelò in studio di aver saputo che i genitori della Fasone erano rimasti in buoni rapporto con questo ragazzo e che avrebbero voluto che loro figlia lasciasse il trono per tornare insieme a lui. Anche la diretta interessata confermò il tutto, dichiarando però che lei non aveva alcuna intenzione di rifidanzarsi con il suo ex.