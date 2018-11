Uomini e Donne, parla Mara: ecco perché ha lasciato il Trono

Perchè Mara Fasone ha lasciato Uomini e Donne: l’ex fidanzato non c’entra

Mara Fasone rivela i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare il trono di Uomini e Donne. La bella siciliana spiega sulle pagine del nuovo numero di Uomini e Donne Magazine i motivi che l’hanno indotta ad abbandonare la poltrona rossa. La giovane ha spiegato che la sua decisione non è per nulla legata ad un suo presunto riavvicinamento all’ex fidanzato. L’idea di lasciare il programma è arrivata quando tra le polemiche è finita anche la sua famiglia. Gianni Sperti ha infatti riportato in studio una segnalazione secondo cui la famiglia della tronista sentiva e incontrava abitualmente l’ex fidanzato di lei. Per Mara si tratta di affermazioni prive di qualunque fondamento che però l’hanno convinta a lasciare lo show senza dare neanche una spiegazione ai propri corteggiatori. Durante il suo percorso all’interno del programma di Maria De Filippi l’ormai ex tronista aveva intrapreso una conoscenza con i corteggiatori Giovanni Cuocci e Andrea Dal Corso, con cui stava nascendo una bella intesa. Con Giovanni era anche arrivato un fugace e romantico bacio.

Mara Fasone: Ho subito critiche troppo pesanti

Mara Fasone non torna indietro e resta convinta della sua scelta di abbandonare il trono di Uomini e Donne dopo le pesanti accuse rivolte ai suoi familiari. La giovane non ha mai nascosto la contrarietà dei genitori alla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi. Mara ribadisce però che i genitori non l’hanno mai comunque spinta tra le braccia dell’ex fidanzato. Troppo pesanti e offensive le accuse riportate in studio: “Mi sono sentita attaccata da tutte le parti: non potevo più esprimere il mio pensiero perché qualsiasi cosa veniva giudicata come stupida o falsa. Ho subito delle critiche troppo pesanti”.

Mara Fasone convinta della scelta di lasciare Uomini e Donne

La goccia che ha fatto traboccare il vaso e convinto Mara Fasone a lasciare il programma di Canale 5 è stato l’attacco alla sua famiglia. La giovane tronista si è sentita ferita nella propria dignità e oggi si dice serena della scelta maturata: “Abbandonare il trono era l’unica soluzione per ritrovare la serenità e tutelare le persone che mi vogliono bene”.