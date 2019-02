Uomini e Donne gossip, Antonio dopo Teresa: la strana dedica social

Gossip Uomini e Donne, Antonio dopo il confronto con Teresa e Andrea: la storia Instagram che spiazza

Antonio ha avuto modo di rincontrare Teresa e Andrea nello studio di Uomini e Donne. All’ormai ex tronista di Napoli è stato permesso di tornare ad incontrare i suoi due corteggiatori dopo la speciale scelta nel castello. La ragazza ha svelato a pieno le sue emozioni e sensazioni dopo aver ricevuto un rifiuto da parte di Dal Corso. Anche quest’ultimo ha finalmente avuto l’opportunità di spiegare al pubblico e non solo il motivo per cui ha deciso di rispondere con un no. Intanto, Moriconi ha ribadito di essere rimasto molto male per la decisione presa dalla Langella, svelando anche di essersi sentito preso un po’ in giro. Subito dopo la registrazione del confronto tra i tre, il ragazzo di Frosinone ha catturato l’attenzione dei fan con due particolarissime storie condivise sul proprio profilo Instagram.

Antonio Moriconi ha postato prima un video dello scherzo che Le Iene hanno organizzato ai danni di Ultimo, per poi pubblicare una canzone molto speciale poco prima della mezzanotte. L’ex corteggiatore del Trono Classico non ha specificato se la storia apparsa sul suo profilo privato fosse indirizzata a qualcuno in particolare, ma il testo lascia intendere qualcosa di molto chiaro. Il brano condiviso dalla non scelta di Teresa Langella è ‘Lost The Game’ dei Two Feet. Il testo della canzone appena citata sembra essere stata scritta pensando proprio al finale della frequentazione tra Moriconi e l’ex tronista.

Uomini e Donne, Antonio pensa ancora a Teresa dopo la scelta: la canzone che lascia a bocca aperta i fan

Il brano scelto da Antonio recita frasi del tipo: “Fottuta con i tuoi motivi, stai andando avanti. E cosa posso fare? So che è finita. Perché ho perso il gioco, non posso andare più in basso. Perché il dolore sta prendendo posto.” Moriconi ha forse voluto lanciare un messaggio tra le righe a Teresa?! Chissà. Una cosa è certa, durante il nuovo confronto tra lui e la dolce napoletana, il giovane pare abbia messo ben in chiaro di essere rimasto molto male per come sia andata a finire tra loro due.