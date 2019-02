Le Iene, scherzo a Ultimo prima di Sanremo: paura per Niccolò

Ultimo vittima di uno scherzo de Le Iene: paura prima di Sanremo 2019 per Niccolò Moriconi

Il Festival di Sanremo 2019 si è concluso con non poche polemiche e noi continuiamo a parlarne, come d’altronde tutto il resto d’Italia. Il secondo classificato della kermesse canora è stato vittima di un esilarante scherzo de Le Iene. Nella puntata in onda questa sera, 10 Febbraio 2019, è stato mandato in onda il servizio registrato proprio poco prima dell’inizio del grande evento dedicato alla musica italiana. Per chi ancora non lo sapesse, Niccolò Moriconi è ipocondriaco e da tale è sempre ben attento a non ammalarsi e a tenere le distanze da chi ha un qualsiasi tipo di malore. Durante lo scherzo lo abbiamo addirittura visto spostarsi da una stanza all’altra con una coperta di lana per non prendere freddo.

Niccolò Moriconi ipocondriaco: lo scherzo de Le Iene preoccupa Ultimo, la reazione

Il manager di Niccolò ha fatto credere al cantautore che il cameraman con cui è stato a stretto contatto è finito in ospedale a causa di una gravissima malattia. Quello che ha fatto impaurire Moriconi è l’aver scoperto che molto presumibilmente poteva essere stato contagiato. Il giovane è stato visitato da un medico complice de Le Iene e questo ha fatto sì che Ultimo andasse nel panico più totale. Alla fine, il ragazzo è stato portato in una (finta) clinica. È qui che la povera vittima ha perso la ragione nel vero senso della parola.

Le Iene, Ultimo vittima: Niccolò Moriconi nel panico prima di Sanremo 2019

Ultimo prende la medicina che le viene data dal finto medico per poi sputarla. Quando il cantautore si rende conto che c’è qualcosa che non va tenta di scappare. Le Iene lo fermano e gli rivelano tutta la verità. Lui ride e manda simpaticamente a quel paese i complici dello scherzo. Ad aver fatto ridere tutti è stata anche l’introduzione di tale siparietto. Senza sapere di essere ripreso, il giovane ha svelato alle telecamere di Italia 1 di essere un po’ in ansia. Il ragazzo aveva svelato di avere paura di arrivare secondo a fronte delle tante aspettative che c’erano su di lui.