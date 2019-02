Uomini e Donne anticipazioni, Teresa Langella provata per il no di Andrea: dopo le accuse di Antonio l’ex tronista lascia lo studio

Oggi, giovedì 21 febbraio, negli studi di Uomini e Donne è stata registrata una puntata speciale, ovvero quella del primo confronto tra Teresa Langella, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Maria De Filippi, stando a quanto riportato da Il Vicolo delle news, avrebbe scelto di dare spazio solo a loro tre (riprendendo con le registrazioni del Trono Classico a partire da domenica). Ad ogni modo, concentrandosi sul tanto atteso chiarimento, pare che sia successo veramente di tutto in trasmissione. Teresa Langella è stata la prima ad entrare in studio. L’ex tronista, stando a quanto riportato, è apparsa molto provata. La stessa, poi, ha spiegato di aver sofferto molto dopo il rifiuto di Andrea Dal Corso e di aver attraversato un periodo difficile. Subito dopo di lei ha fatto il suo ingresso in trasmissione Antonio Moriconi, corteggiatore che ha diviso con lei e Andrea Dal Corso l’esperienza in villa (ma che non è stato scelto). Il ragazzo oggi ha detto di essersi sentito preso in giro. Teresa, secondo lui, non avrebbe dovuto usare certe parole nei suoi confronti. Comportandosi così, in qualche modo, lo avrebbe preso in giro, e questo secondo lui non è stato giusto.

La Langella, di tutta risposta, ha spiegato ad Antonio che prenderlo in giro non era una sua intenzione. Fino alla fine, ha confessato, lei in primis non sapeva chi scegliere. I due pare abbiano discusso animatamente e, dopo il momento dedicato al loro confronto, la conduttrice ha annunciato l’arrivo di Andrea Dal Corso. Alle parole di Maria, allora, Teresa Langella ha chiesto di lasciare la registrazione. L’ex tronista ha rifiutato, in un primo momento, di incontrare il suo ex corteggiatore. Andrea Dal Corso, invitato a spiegare la sua posizione, ha affermato di non avere mai avuto intenzione di prendere in giro Teresa. Lui, ancora adesso, sente di provare qualcosa per lei. I suoi sentimenti, tuttavia, non sono stati tali da spingerlo a iniziare un percorso con la ragazza fuori. Le sue parole, come riportato dalla talpa del Vicolo, hanno infastidito molto Teresa. Tanto che quest’ultima, che aveva scelto di andare via, ha chiesto di rientrare in studio e di confrontarsi con lui. Durante la discussione, anche questa volta, si sono alzati i toni.

Uomini e Donne anticipazioni: Andrea Dal Corso sommerso dalle critiche dopo la scelta

Andrea Dal Corso, oltre a dover fare i conti con le innumerevoli critiche ricevute sul web dopo la scelta, oggi a dovuto far fronte agli attacchi delle persone presenti alla registrazione di Uomini e Donne. Il primo a non credere alle sue parole è stato Mario Serpa. L’ex corteggiatore, tuttavia, ha provato a difendersi chiedendo a tutti il beneficio del dubbio. In fondo, ha spiegato lui, anche Teresa non ha mantenuto le promesse fatte ad Antonio, eppure contro di lei pochi sono stati così feroci come con lui.