Uomini e Donne gossip, Alex Migliorini è ancora fidanzato? Le sue parole

Fidanzato Alex Migliorini: tutte le novità sulla vita privata dell’ex tronista gay di Uomini e Donne

Alex Migliorini sta vivendo uno dei momenti più intensi della sua vita. Grazie al nuovo fidanzato (del quale non si sa quasi nulla, tranne che è un Bronzo di Riace) è ritornato a sorridere: la sua relazione con Alessandro D’Amico – che gli aveva fatto perdere la testa a Uomini e Donne gay – è ormai una storia archiviata. Non c’è astio nei suoi confronti, non ce n’è mai stato, ma adesso rimane concentrato solo sul suo presente. Che è magnifico. Ha trovato una persona che lo completa, con la quale va sempre d’accordo (anche loro sono mortali: sì, qualche volta litigano) e che gli ha permesso di scoprire nuove parti di sé e di accettare la lontananza, visto che il compagno ritorna spesso a Beirut, la sua città natale.

Uomini e Donne news, dedica speciale di Alex al suo compagno di vita

Ricordiamo ancora quando Alex Migliorini parlò per la prima volta del suo fidanzato: da quel giorno sono passati parecchi mesi e l’amore nei suoi confronti diventa sempre più forte. Oggi ha dimostrato che questo sentimento esiste davvero: “Con te, le farfalle nello stomaco sempre e comunque, come se ti avessi appena incontrato – ha scritto su Instagram –. E pure la certezza di amarti davvero come se ti conoscessi da sempre”. La prima a commentare è stata una delle migliori amiche di Alex, Sabrina Ghio, che a Uomini e Donne ha sempre fatto il tifo per lui: “Che belli”.

Alex Migliorini felice col fidanzato: solo belle parole

Mentre Tina Cipollari e Gianni Sperti si punzecchiano su Instagram, Alex Migliorini fa dediche stupende al suo compagno: “È che gli inizi sono tutti belli, il vero incanto sta nel saper continuare. Ti amo ogni giorno di più”. Un periodo in cui l’ex tronista gay di Uomini e Donne sta imparando ad apprezzarsi sempre di più: “Ama ciò che fai, prendi la vita con leggerezza. Rischia. Migliora te stesso per essere, non per apparire”.