Uomini e Donne, Giuseppe e Rosanna: va male, fuori confessioni inedite

Tra Giuseppe e Rosanna dopo Uomini e Donne è già crisi. Arriva la conferma proprio dall’ex dama del Trono Over, che svela una situazione che in realtà non lascia sbalorditi. Infatti, c’è chi si aspettava questo finale visto come si erano messe le cose durante le ultime puntate, prima ancora della loro uscita dal programma di Maria De Filippi. A riportare la notizia è Lorenzo Pugnaloni su Instagram. L’esperto del dating show di Maria De Filippi, inizialmente, ha raccolto la segnalazione di un fan che ha incontrato Giuseppe.

Questo incontro, che è stato documentato con una foto, è avvenuto al supermercato, che si trova nel centro commerciale di Roma. Giuseppe, che è stato spesso accusato di essere un manipolatore nel programma, ha parlato con la cassiera della sua attuale situazione sentimentale. In particolare, avrebbe ammesso che non sta benissimo e che ci sarebbe stato qualcosa oltre dei primi litigi di coppia. La cassiera avrebbe poi chiesto al cavaliere tanto discusso se tornerebbe in trasmissione qualora non dovesse andare bene con Rosanna.

Giuseppe di Uomini e Donne avrebbe assicurato di no e che tenterà di rimediare con la dama fuori dagli studi. Rosanna stessa ha confermato tutto. Parlando con Pugnaloni, la dama ha rivelato che la crisi è reale e che tra loro non c’è stata una semplice lite. “Ho appena sentito lei e mi confermato la segnalazione”, si legge. Sarebbe stata appunto Rosanna ad aver preso una posizione e ad aver deciso di prendere le distanze da Giuseppe.

Nei giorni scorsi, erano stati ospiti di Casa Lollo per un’intervista e Pugnaloni oggi ha dichiarato che erano apparsi uniti e complici. Anche durante la scelta, Rosanna e Giuseppe avevano spiazzato tutti, decidendo di uscire insieme dal programma dopo quanto accaduto di recente.

I due, infatti, si erano scontrati animatamente con importanti accuse da parte della dama. Quest’ultima aveva dichiarato di non provare dei sentimenti per il cavaliere e che lo trovava abbastanza invadente. Non erano mancate le lacrime, con Giuseppe che è rimasto sconvolto e ha cercato di convincere Rosanna a non chiudere. Improvvisamente, nella registrazione successiva, la dama è apparsa raggiante insieme al cavaliere, tanto che qualcuno ha ipotizzato un accordo segreto tra loro, vedendo la puntata. Proprio per questo, la crisi non rappresenta un notizia inaspettata.