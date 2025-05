Uomini e Donne, Giuseppe e Rosanna via: si urla alla farsa, ma è festa

Al centro della scena a Uomini e Donne ci sono Giuseppe e Rosanna. I due non stanno vivendo una situazione serena, durante la loro conoscenza. Mentre lui si dice innamorato della dama, quest’ultima appare sempre più distante. Nella puntata in onda il 13 maggio 2025, Maria De Filippi manda in onda una clip che ripercorre ciò che è accaduto nella registrazione precedente, quando il discusso cavaliere ha lasciato furioso lo studio.

Rosanna, piena di ira, ha fatto presente di non riuscire a sopportare l’invadenza di Giuseppe, che in passato è già stato criticato per i suoi atteggiamenti con Sabrina Zago. Il cavaliere, questa volta, è accusato di non lasciare respirare la dama, che più volte gli ha chiesto i giusti spazi. Di fronte ai ‘no’ di lei in più occasioni, Giuseppe è sempre stato più invadente, al punto da portarla all’esasperazione. Dopo la registrazione, Rosanna si è sfogata con la redazione, in lacrime, dicendosi pronta a chiudere.

Ma ecco che ora fa un passo indietro. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Maria De Filippi fa sapere che è stata Rosanna a ricontattare Giuseppe, preoccupata per lui. Tra loro è arrivata la pace e oggi in studio il cavaliere scende le scale con un grande mazzo di fiori. “Vorrei uscire dal programma con la mano con te, che dici?”, chiede Giuseppe con un bigliettino. Rosanna accetta subito di lasciare il dating show di Canale 5 con il cavaliere.

Un cambiamento totale da parte della dama, che da donna in cerca della giusta libertà e non innamorata ora diventa una persona con tanti sentimenti nei confronti del discusso cavaliere. A questo punto, si può pensare che, vedendo Giuseppe allontanarsi, Rosanna potrebbe aver capito che in realtà prova qualcosa di forte nei suoi confronti. Un colpo di scena già annunciato dalle anticipazioni, ma che lascia comunque perplessi i telespettatori. “Non posso parlare di amore, ma c’è tanto e me lo dovrei vivere”, dichiara lei oggi.

Per il pubblico molte cose non tornano. Nella passata registrazione, Rosanna era apparsa davvero sfinita e profondamente provata, facendo passare per Giuseppe come una persone ossessiva e possessiva. Non solo, non voleva assolutamente parlare di sentimenti, tanto che aveva deciso di chiudere la conoscenza. In effetti, il cambiamento della dama è abbastanza importante e genera non pochi sospetti. C’è chi crede che si fossero messi d’accordo per creare un po’ di panico in studio prima di andare via.

Fatto sta che alla fine Giuseppe e Rosanna lasciano Uomini e Donne insieme e i telespettatori, anche quelli sospettosi, festeggiano. In particolare, il pubblico non ha mai gradito il comportamento del cavaliere, tanto che ora è felice di non averlo nel parterre del Trono Over. Giuseppe è stato spesso accusato di manipolare le persone e di essere troppo convinto di se stesso. Intanto, Sabrina Zago lascia lo studio in lacrime e poi rientra sconvolta.