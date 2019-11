Uomini e Donne, Giulio Raselli: un volto storico mette in guardia il pubblico

Uomini e Donne: Daniela Rinaldi, figura storica del programma, dice la sua su Giulio Raselli

Il percorso di Giulio Raselli a Uomini e Donne sta creando non poche polemiche. Tra segnalazioni e battibecchi con le sue corteggiatrici, il tronista si ritrova continuamente costretto a difendersi. A colpire l’interesse dell’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia, sembrano essere riuscite Giovanna Abate e Giulia D’Urso. Le due, al momento, sembrano dividere il pubblico: una parte è convinta che la scelta ricadrà sulla prima e l’altra sulla seconda. Dalle anticipazioni sappiamo che la situazione attuale non è delle migliori per Giulio e oggi a parlare di lui ci pensa un volto storico del programma. Stiamo parlando di Daniela Rinaldi, considerata la voce del pubblico presente in studio. Ormai i telespettatori la conoscono molto bene. Una figura fissa della trasmissione, che non ha mai avuto timore a esprimere la sua opinione. Ora, in un’intervista su Uomini e Donne Magazine, dice la sua sugli attuali protagonisti del Trono Classico. Le parole su Giulio non possono non lasciare qualche dubbio ai telespettatori che seguono il programma.

In particolare, Daniela dichiara sul settimanale: “Giulio, invece, piace molto alle giovani: io penso che sia un ragazzo furbo e anche intelligente, ma resto con gli occhi ben aperti su di lui”. La storica figura del programma sottolinea: “Capisco le sue corteggiatrici quando dicono che si comporta con entrambe nello stesso modo, perché di fatto è così. Lo sto studiando, Giulio: su di lui ho un punto interrogativo”. Sembra proprio che Daniela voglia mettere in guardia il pubblico, mentre lei da lontano lo osserva, in quanto su di lui non ha le idee ben chiare. Per quanto riguarda Giulia Quattrociocche, invece, esprime belle parole. La Rinaldi la descrive come una brava persona e spera che la sua scelta ricada su Daniele Schiavon. Dalle anticipazioni sappiamo che la tronista proprio ieri ha scelto!

Uomini e Donne: Daniela Rinaldi entusiasta per Veronica Burchielli

Ma è Veronica Burchielli la partecipante che è riuscita a entrare nel cuore di Daniela. Il suo apprezzamento nei confronti della corteggiatrice non è mai passato inosservato e proprio nella puntata in onda oggi la vedremo alzarsi in piedi non appena la vede salire sul trono. Per lei è stato un vero e colpo di scena e si dice contenta della decisione di Maria De Filippi di farla diventare la nuova tronista. Su Alessandro Zarino, invece, rivela: “Lui è un bravo ragazzo, ma non credo che la sua decisione fosse sentita e spontanea. Lei avrebbe potuto dirgli di sì e godersi per qualche settimana un bel ragazzo, ma sarebbe stata usata“.