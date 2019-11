Uomini e Donne oggi: Daniele va via, Alessandro Zarino fa la sua scelta

Uomini e Donne oggi: Veronica Burchielli furiosa, tutti contro Alessandro Zarino

Oggi Uomini e Donne vede protagonisti tronisti e corteggiatori del Trono Classico. Va in onda la continuazione di ieri, che ha visto Giulio Raselli al centro di vari discussioni in studio. Si passa ora al percorso di Alessandro Zarino, che ha trascorso un’esterna molto bella con Veronica Burchielli. Lei ha deciso di fare una videochiamata con i nonni, che rappresentano una parte importantissima della sua vita. La corteggiatrice, però, ha notato una reazione strana da parte del tronista, tanto che gli ha chiesto spiegazioni. A questo punto, Alessandro le ha rivelato di aver paura perché lei ha fatto un gesto così importante e non sa se è pronto per tutto questo. In studio, subito dopo aver visto l’esterna, i due discutono anitamente. In particolare, Veronica accusa Zarino di voler allungare il trono e i presenti sembrano appoggiare questo pensiero. La Burchielli intuisce che il tronista ha addirittura fatto scendere nuove corteggiatrici e Maria De Filippi ne dà la conferma. Una situazione inaccettabile per Veronica, la quale non riesce a capire come sia possibile che Alessandro non provi dei sentimenti nei suoi confronti. La corteggiatrice ammette di non essere disposta ad accettare ciò e così si alza e se ne va.

Si passa poi al percorso di Giulia Quattrociocche. Dopo la scorsa puntata Daniele è andato da lei, trovandola in lacrime. Tra i due è arrivato il chiarimento, tanto che è scattato un bacio. In studio, il corteggiatore oggi ammette di non riuscire a esprimersi e di non avere nulla da nascondere. Daniele, però, si alza e se ne va poiché non riesce ad accettare il fatto che Giulia continui a conoscere Alessandro. In seguito, torna in studio Zarino, il quale confessa di avere troppa paura di perdere Veronica. Manda a casa le altre due corteggiatrici e decide di fare la scelta. La sua decisione, però, vi anticipiamo che viene molto criticata dai presenti in studio, in quanto sembra che il suo sia un modo per ripulirsi l’immagine.

Oggi Uomini e Donne: Alessandro Zarino sceglie, Veronica accetta il trono

Ebbene oggi non mancano i colpi di scena nello studio di Uomini e Donne. Alessandro decide di fare la sua scelta, ma prima fanno vedere le esterne con le altre due corteggiatrici, durante le quali appare abbastanza imbarazzato. Arriva il momento tanto atteso, ma Veronica gli piazza un bel “no”. Maria decide di chiudere il tutto facendo uscire dallo studio Alessandro e proponendo alla Burchielli il trono!