UeD Veronica Burchielli, valanga di polemiche dopo Alessandro: i fatti e le accuse

Veronica Burchielli e Alessandro Zarino, dopo il bacio l’entusiasmo del pubblico a Uomini e Donne

Se non fosse che sappiamo già come andrà a finire avremmo detto anche noi che Alessandro Zarino avrebbe scelto molto presto Veronica Burchielli: cosa che in effetti ha farà nelle prossime puntate e che gli procurerà però una grandissima delusione, visto che il tronista si beccherà un “no” di quelli clamorosi. Un rifiuto davvero inaspettato perché dalla puntata di oggi di Uomini e Donne si è capito tutt’altro, al punto che lo stesso Gianni Sperti ha ipotizzato una scelta nell’immediato: “Secondo me – queste le sue parole dopo aver visto l’esterna di Alessandro e Veronica – ci sono i presupposti per una prossima scelta, no?”. Sì, ha ragione. E sull’entusiasmo però che avremmo frenato un po’, caro Gianni.

UeD, le rassicurazioni di Veronica che fanno infuriare il pubblico

Sperti infatti non si sarebbe mai immaginato, almeno a questo punto delle registrazioni, che Veronica sarebbe stata un “no”. Così come non ce lo saremmo immaginato noi, visto che in esterna la ragazza non solo ha parlato ad Alessandro di problemi seri che ha avuto con l’alimentazione ma ha anche ribadito più volte che davanti a sé Zarino ha una persona, lei per l’appunto, “che non vuole fargli del male”; in studio per di più la Burchielli ha anche fatto capire che sarebbe stata felicissima se fosse stata scelta. Peccato che tutte queste belle parole si siano poi scontrate con la realtà: Alessandro l’ha scelta e lei ha detto “no”. “Sono stato abbandonato molte volte da persone della mia famiglia”, aveva dichiarato Zarino in esterna, speranzoso nei confronti della ragazza e inconsapevole purtroppo del fatto che anche questa sua esperienza non sarebbe andata affatto bene.

La scelta di Alessandro e il rifiuto di Veronica: la puntata della verità

Tutto questo per dirvi che il pubblico ha reagito davvero male al comportamento di Veronica: su Twitter stanno proliferando a dismisura accuse di falsità contro la nuova tronista e in alcuni casi anche contro la redazione (c’è chi pensa che Alessandro sia stato costretto a scegliere dopo la segnalazione su Giulio ma è assurdo anche solo pensarlo, visto che è stata Maria De Filippi stessa a chiedere spiegazioni a Zarino). La puntata della scelta non è andata ancora in onda, quindi potrebbe davvero essere che Veronica ci sia rimasta male perché lui è stato spinto a prendere una decisione, ma a fronte di quello che abbiamo visto oggi i sospetti sull’effettivo interesse della ragazza sembrano essere più che leciti. Vi lasciamo con un po’ di tweet:

Io non ci posso credere che uno come Alessandro abbia preso un palo da questa attrice del cacchio #uominiedonne — NunziaDC (@dc_nunzia) November 8, 2019

Cioè Alessandro e Veronica si baciano in quel modo e poi lei dice NO!? #uominiedonne — Ivan (@_yvanx) November 8, 2019

Approposito di gente pulita passiamo a Veronica #uominiedonne pic.twitter.com/Xvj14aL0HX — Daniela 🐍 (@Daniela47983658) November 8, 2019

Con quale coraggio gli ha detto "no" al momento della scelta?#uominiedonne — 𝑺𝒚𝒓𝒊𝒂 ❥ Good vιbᥱs (@ineedclario) November 8, 2019

Ceh Gianni ha parlato di scelta e lei si è rabbuiata, ma dai che falsa Veronicaaaaaaaaaa #uominiedonne — angie (@itshoranswagx) November 8, 2019