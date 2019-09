Uomini e Donne, Raselli prima del trono: confessioni su Giulia e Sabrina

Uomini e Donne, Giulio Raselli si confessa prima del trono: Giulia Cavaglià, delusione cocente. Poi frecciatina a Manuel Galiano. E Sabrina Martinengo? Ecco perché non è andata, questione di “intimità”

Giulio Raselli è pronto per la nuova avventura da tronista a Uomini e Donne. Un ambiente che conosce molto bene visto che lo scorso hanno lo ha frequentato in veste di corteggiatore arrivando a un passo dal farsi scegliere da Giulia Cavaglià. La ragazza, però, ‘in extremis’ preferì Manuel Galiano. Ma Raselli non fu abbandonato dallo sconfinato ‘mondo De Filippi’. Infatti pochi mesi dopo, eccolo comparire come single a Temptation Island Nip. Anche qui si è fatto notare, riuscendo a far invaghire Sabrina Martinengo. Tra i due qualcuno credette che ci sarebbe stato un seguito oltre al reality, ma non è andata così. Di Giulia e Sabrina, il ragazzo ha parlato nell’ultima intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni

Giulia Cavaglià ha deluso Giulio? “Parecchio. A quanto mi risulta la sua scelta si è rivelata poi sbagliata…”. La frecciatina a Manuel Galiano è velata, ma non certo impalpabile. Perché invece non avrebbe potuto funzionare con Sabrina? “Si era creato un bel rapporto, ma non c’era attrazione fisica”. Insomma, pare che non sia scattata quella scintilla intima per far divampare la passione. Dopo Temptation Island, ricordiamo che la donna è tornata a fare coppia fissa con il suo fidanzato Nicola Tedde.

Uomini e Donne, Giulio Raselli: ecco chi è la donna ideale per lui

A breve inizieranno ad andare in onda le puntate della nuova stagione del Trono Classico di Uomini e Donne (il programma è slittato di una settimana rispetto a quanto precedentemente annunciato). Nel frattempo il trono di Raselli è già chiacchieratissimo. Molti fan non vedevano l’ora di seguirlo sullo scranno, molti altri si sono lamentati protestando con la redazione. Motivo? Avrebbero preferito vedere un volto del tutto inedito nello show. Polemiche a parte Giulio dice di sapere bene che cosa sta cercando: una donna che “sappia cosa vuole, veloce di testa”. Chissà se la troverà.