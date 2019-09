Quando inizia Uomini e Donne: lo show è slittato, ecco la data ufficiale

Uomini e Donne, quando inizia? Data ufficiale slittata, data della prima puntata

Tutti i fan di Uomini e Donne sono in trepida attesa. L’inizio della nuova stagione dello storico show di Maria De Filippi è slittato. Attendevamo con grande curiosità il 9 Settembre 2019, ma il tutto è stato posticipato. Mediaset ha deciso di spostare la data ufficiale ad una settimana dopo, ovvero Lunedì 16 Settembre 2019. La notizia arriva direttamente dai canali social del programma stesso. Su Witty Tv leggiamo infatti che, come ogni anno ormai, sono state confermate entrambe le tipologie di trono. Ci sarà sia il Classico che l’Over e gli opinionisti confermati sono Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino. Le anticipazioni delle primissime registrazioni sembrano promettere già molto bene!

Al momento non è ancora stato reso noto il Trono che verrà mandato in onda per primo. Se l’ordine cronologico è lo stesso della passata stagione, senza dubbio, per il 16 Settembre dobbiamo aspettarci la presentazione dei nuovissimi quattro tronisti. Aprono i battenti, sedendo quindi sulla poltrona rossa, due uomini e due donne. Stiamo parlando di Giulia e Sara, rispettivamente di 27 e 22 anni, e di Giulio e Alessandro, 29 e 28 anni. La loro prima puntata è già stata registrata e a quanto pare potrebbero essere già pronti a regalare al pubblico grandissime sorprese.

Anticipazioni Uomini e Donne: dal 16 Settembre tornano in onda il Trono Classico ed Over

Così come il Trono Classico, anche il Trono Over ha ufficialmente aperto i battenti. Anche nel corso della prima registrazione del Trono Senior di Uomini e Donne non sono mancati i colpi di scena. Come d’abitudine ormai, la protagonista indiscussa non è stata altri che Gemma Galgani. La dama di Torino ha già avuto il suo primo battibecco della stagione con Tina Cipollari e in più ha avuto modo di conoscere i suoi primissimi nuovi corteggiatori. Quest’anno, sarà quello buono per la storica signora del parterre femminile?!