Uomini e Donne, Giulio e Giulia breve separazione: lui resta a Valenza

Giulia e Giulio di Uomini e Donne oggi: cosa sta succedendo alla coppia? L’ex tronista ha deciso di intervenire

Giulia D’Urso e Giulio Raselli si sono separati momentaneamente. Su Instagram, non appena i fan li hanno visti divisi (lei in viaggio verso Milano), li hanno bombardati di domande sulla loro relazione: si sono lasciati? Assolutamente no. Attraverso delle stories, l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto chiarire tutto, evitando il diffondersi di insensati pettegolezzi. Non hanno nessuna intenzione di raccontare mezze-verità ai propri seguaci, alimentando così vuoti gossip e aumentando l’attenzione nei loro confronti. Un gesto – quello di smentire subitamente la rottura – non comune a tutte le coppie uscite da UeD.

Breve separazione per Giulio e Giulia: le parole del ragazzo

Giulio Raselli, dopo aver fatto sapere di aver aderito all’iniziativa #blackouttuesday, ha spiegato che Giulia D’Urso ha dovuto lasciare Valenza, città natale dell’ex tronista e dove hanno passato la quarantena: “Oggi parte Giulia perché è il compleanno della sua migliore amica e va a sbrigare due faccende. Io sto a Valenza”. Qualcuno gli ha chiesto come mai non è partito con la fidanzata, e lui: “Per il semplice fatto che è giusto stia coi suoi amici, in piena rilassatezza, visto che non li vede da mesi. Trovo corretto in un rapporto avere momenti di svago senza per forza avere la propria compagna o compagno a fianco. Abbiamo tanta fiducia l’una dell’altro. Sappiamo che non ci faremo mai del male”.

Giulio e Giulia, matrimonio in un futuro non molto lontano?

L’ex tronista di Uomini e Donne ha risposto con un cuore a chi gli ha chiesto se, in futuro non molto lontano, intende sposarsi con Giulia. Il prossimo anno scopriremo qualcosa sul loro matrimonio? C’è stato anche chi gli ha chiesto se ha mai fatto qualcosa per i suoi denti: “Ho messo più volte l’apparecchio ma mi creava troppi dolori. Ora, con le nuove tecniche, mi sto organizzando per fare tutto”.