Temptation Island Vip cast, Gennaro Lillio confessione sulla partecipazione

Cast Temptation Island Vip: Gennaro Lillio tra i concorrenti? Lui frena tutti

Chi sono i concorrenti di Temptation Island Vip? Qualche indiscrezione è emersa, negli ultimi giorni, ma c’è stata anche un’importante smentita. Ogni volta che il giorno della messa in onda del reality show si avvicina, vengono dati tanti possibili nomi… molti dei quali però risultato inventati! Gennaro Lillio – dopo la sua partecipazione a Pechino Express – avrebbe dovuto partecipare a Temptation Island, secondo alcuni blog. Ma non c’è nulla di vero. L’ex concorrente del Gf (aveva fatto tanto chiacchierare per la sua relazione con Francesca De André) ha voluto dire la sua sull’ultima notizia che lo riguarda.

Gennaro Lillio a Temptation Island? La risposta: “Fakenews!”

È vero, con Ema Kovac forma una bella coppia, ma questo non significa che voglia prendere parte a Temptation Island 2020! Riprendendo una notizia che lo vedrebbe tra i concorrenti del reality di Canale 5, Gennaro Lillio ha voluto smentire categoricamente tutto: “Ennesima fakenews!”. Più chiaro di così! Non sarà presente nel cast di Temptation Island Vip: nell’ultimo periodo lo abbiamo visto in numerosi show televisivi e, nella sua lista, manca però l’esperienza sull’isola di tentatori e tentatrici.

L’affondo di Gennaro Lillio ai giornalisti

Il Coronavirus ha cambiato radicalmente Temptation Island, ma comunque le puntate ci saranno: sia quelle dell’edizione Vip sia quelle dedicata ai Nip. Gennaro Lillio non sarà presente né come fidanzato né come single. Tempo fa, avevo accusato alcuni giornalisti di non raccontare fatti reali (si riferiva alla presunta lite con Asia Argento) e oggi ha voluto nuovamente attaccare chi riporterebbe solo informazioni fasulle: “Non sapete fare il vostro lavoro. Pur di fare colpo sul lettore, cambiate parole o inventate titoli osceni. Nell’ultimo anno ho visto una mancanza di professionalità nella stampa e da parte di chi scrive… Cosa che non mi sarei mai aspettato!”.