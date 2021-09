Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche è incinta? Il pancino c’è: foto

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 16,20: Giulia ha confermato la gravidanza, ha postato un paio di foto col fidanzato Manuel che le bacia il pancino. In uno scatto tiene in mano l’ecografia.

Giulia Quattrociocche è incinta? Stavolta non dovrebbero esserci dubbi, ma sempre meglio attendere la conferma da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne. Sempre che la conferma arrivi, vista la scelta di allontanarsi dal mondo del gossip e della televisione. Quando Maria De Filippi ha scelto lei per il Trono Classico non aveva neanche i social, poi si è iscritta e a quanto pare ora le piacciono. Giulia Quattrociocche ha il profilo privato su Instagram, però, e con pochi follower. Insomma, sembra a tutti gli effetti il profilo di una persona qualunque, che non accetta fan e curiosi tra i suoi follower.

Se il suo profilo è privato, lo stesso non si può dire di quello di un negozio dove si è recata in questi giorni. Giulia è andata a fare shopping in questo negozio e chi ci lavora non ha potuto fare a meno di fotografarla e postarla. L’hanno definita un ospite speciale, chissà se per il suo trascorso a Uomini e Donne o perché, magari, è una cliente fissa e affezionata. Fatto sta che le foto sono state intercettate da qualcuno che ha riconosciuto l’ex tronista Giulia col pancione e ha subito segnalato la cosa a NewsUeD, che ha postato gli scatti.

Negli scatti diffusi non dovrebbero esserci dubbi, in realtà: Giulia Quattrociocche ha un bel pancione nelle foto. Sia in quella condivisa da lei, ma ancor di più nella foto condivisa dal negozio, che l’ha inquadrata di profilo. L’abito che indossa inoltre è bello aderente, questo lascia intravedere il pancino sospetto. Ma non solo, perché a evidenziare ulteriormente il pancino sono le righe del vestito!

Insomma, stavolta Giulia Quattrociocche potrebbe essere incinta davvero. Non come un anno fa circa, quando è stata investita da questo gossip ma ha provveduto subito a smentire. Farà lo stesso? In attesa di scoprirlo, ricordiamo che Giulia è stata una tronista di Uomini e Donne ne 2019. Aveva scelto Daniele Schiavon nel giro di pochi mesi, a metà novembre erano già una coppia. Sembravano anime gemelle, invece a marzo del 2020 è giunta la notizia della rottura.