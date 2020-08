Uomini e Donne gossip: Giulia Quattrociocche incinta? Parla l’ex tronista

L’ex tronista di Uomini e Donne Giulia Quattrociocche è incinta? Da settimane non si fa che parlare di una presunta gravidanza della giovane romana, protagonista della corte di Maria De Filippi lo scorso inverno. Stando agli ultimi gossip la 27enne avrebbe incontrato l’uomo della sua vita dopo la rottura con l’ex corteggiatore Daniele Schiavon e avrebbe deciso di mettere su famiglia. Ebbene, niente di più falso! Come riporta il portale Very Inutil People la Quattrociocche ha smentito i pettegolezzi sulla sua vita privata. Giulia è stata avvistata a Mirabilandia in compagnia di un ragazzo biondo di cui non si conosce al momento l’identità. Molto probabilmente una nuova fiamma visto che camminavano mano nella mano ma la studentessa universitaria ci ha tenuto a ribadire che non è in attesa di nessuna cicogna.

Giulia Quattrociocche di Uomini e Donne smentisce la gravidanza

“È una bufala, una cavolata”, ha assicurato Giulia Quattrociocche. Ad oggi l’ex tronista di Uomini e Donne non ha alcuna intenzione di diventare mamma. O meglio, vuole prima costruire un rapporto solido con l’uomo giusto. E chissà che non sia proprio il misterioso biondino con il quale è stata avvistata nel noto parco divertimenti… Dopo la fine del programma Giulia ha preferito scomparire dai social network. Nessun profilo ufficiale, nessun prodotto da pubblicizzare: a differenza di tanti altri ex tronisti ed ex corteggiatori la Quattrociocche ha scelto di non intraprendere la carriera da web influencer. E così tornata alla vita di tutti i giorni, senza montarsi troppo la testa e restando con i piedi ben piantati a terra.

Perché è finita tra Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon

A Uomini e Donne Giulia Quattrociocche ha scelto Daniele Schiavon. La relazione è durata però pochissimo, lasciando tutti i fan con l’amaro in bocca. Mentre Giulia ha preferito non commentare la rottura, Daniele si è confidato con i suoi follower. A quanto pare qualche litigio di troppo, la mancanza di fiducia e l’orgoglio hanno distrutto questa storia appena nata. Schiavon non ha esitato però a definire l’ex tronista una donna vera, capace di instaurare anche un bel legame con la sua famiglia.