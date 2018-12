Uomini e Donne, Giulia non convince ma Claudia piace: parla un amico di Lorenzo

Uomini e Donne, Giulia Cavaglia non convince ma Claudia Dionigi piace: parla un amico di Lorenzo Riccardi

Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne sembra per il momento diviso tra due fuochi. Il tronista, nonostante i dubbi e le perplessità, sta continuando a conoscere Giulia Cavaglia (spesso al centro della polemica e accusata di voler fare solo “business“). Allo stesso tempo, però, Lorenzo è anche molto interessato a Claudia Dionigi, corteggiatrice romana che ha conquistato il pubblico da casa con la sua dolcezza e i suoi modi di fare schietti e sinceri. Molti oggi fanno il tifo per lei, compresi gli amici del tronista stesso. L’ultimo a dire la sua sul percorso di Riccardi, per esempio, è stato Claudio Merangolo (ex corteggiatore di Uomini e Donne diventato amico di Lorenzo fuori dal programma).

A Claudio Merangolo su Instagram hanno chiesto di commentare il trono di Lorenzo e di far sapere per quale corteggiatrice dell’amico fa il tifo adesso. Claudio preferisce Giulia Cavaglia o Claudia Dionigi? “Spero scelga Claudia tutta la vita” ha risposto l’ex protagonista del Trono Gay dopo aver taggato la bella romana nella sua stories. “L’altra mmmm…” ha poi aggiunto lo stesso. Le sue parole su Giulia, inoltre, Claudio le ha accompagnate con una emoticon rappresentante i soldi. Un segno chiaro il suo suo, con il quale – chiaramente – ha voluto far intendere di non essere anche lui convinto delle buone intenzioni della Cavaglia.

Uomini e Donne, anche Nicolò Ferrari fa il tifo per Claudia Dionigi: la corteggiatrice piace agli amici di Lorenzo

A fare il tifo per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi pare essere pure Nicolò Ferrari (anche lui ex di Uomini e Donne diventato molto amico del tronista dopo il programma). In un commento lasciato recentemente sui social, infatti, l’ex corteggiatore di Nilufar ha pubblicamente affermato di preferire la romana a Giulia Cavaglia.