Uomini e Donne, Giulia dopo la finta scelta di Lorenzo è ancora un sì? L’indizio

Uomini e Donne, Giulia Cavaglia dopo la finta scelta di Lorenzo Riccardi è ancora convinta del suo sì? Le parole che sembrano suggerire le vere intenzioni della corteggiatrice

A Uomini e Donne oggi assisteremo alla “finta scelta” di Lorenzo Riccardi. Il tronista, che si è sentito dire da Giulia e Claudia che la loro risposta (qualora fossero state scelte) sarebbe stata un “no”, ha di fatto voluto mettere alla prova le sue corteggiatrici nell’ultima registrazione del Trono Classico. Come vedremo nella puntata di oggi, però, sia Giulia che Claudia risponderanno sì alla proposta di Lorenzo di uscire insieme con lui dallo studio. Una volta appreso che si tratta di uno scherzo, per ovvi motivi, le ragazze si arrabbieranno ancora di più con Riccardi, finendoci con litigare un’altra volta. Ad oggi, dopo tutto quello che è successo, viene da chiedersi se Giulia e Claudia abbiano o meno cambiato idea – di nuovo – su Lorenzo.

Noi, per il momento, non conosciamo le vere intenzioni delle ragazze. Qualcosa ci suggerisce tuttavia che Giulia si sia un po’ ammorbidita e abbia rivisto la sua posizione nei confronti di Lorenzo Riccardi. Ieri sera, nel rispondere ad alcune domande che le sono state fatte su Instagram, la corteggiatrice di Lorenzo ha risposto di sentirsi per ora molto felice (anche se pensierosa). Confusione e felicità possono essere due sentimenti accostabili al suo percorso attuale all’interno di Uomini e Donne? Giulia, quindi, sarà un sì? Su questo i fan del Trono Classico sembrerebbero pronti a scommettere.

Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico: Ivan porta in esterna Claudia

Mentre Lorenzo Riccardi cerca di capire bene quale, tra le sue corteggiatrici, potrebbe essere la donna giusta per lui, qualcuno all’interno dello studio di Uomini e Donne ha pensato bene di prendere la palla al balzo e invitare la sua Claudia ad un’uscita di coppia. Si tratta di Ivan, il tronista spagnolo, che nell’ultima registrazione del Trono Classico ha palesato il suo interesse nei confronti della corteggiatrice. Lei, dal canto suo, ha accettato (anche se ai presenti in studio è sembrato più uno scherzo). Provocazione o reale interesse? Staremo a vedere.