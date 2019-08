Uomini e Donne, Gianni Sperti: “Responsabili delle nostre azioni”

Uomini e Donne, Gianni Sperti dopo il rovente botta e risposta con Mario Serpa: “Obbligo morale”

Gianni Sperti, dopo il rovente botta e risposta di cui è stato protagonista lungo la giornata di ieri con Mario Serpa, è tornato su Instagram, rilasciando un commento che ben sintetizza il suo pensiero sulla situazione da ‘guerriglia’ che si è creata tra alcuni volti noti di Uomini e Donne. L’opinionista, per rendere ciò che percepisce in questo momento, si è affidato alle parole di Roberto Bolaño, celebre scrittore, poeta e saggista cileno del Secolo Breve. Ecco allora che sul suo profilo social è apparsa una riflessione che richiama all’etica, alla morale, alla responsabilità, in riferimento sia alle parole proferite, sia a quelle taciute, non dette.

“Abbiamo l’obbligo morale di essere responsabili delle nostre azioni e anche delle nostre parole e persino dei nostri silenzi. R. B.“. Questa la massima di Roberto Bolaño presa a prestito da Sperti. Diversi i fan che si sono fatti vivi sotto al post per dire la loro. C’è chi ha incentivato Gianni a proseguire per la sua strada, rinnovandogli stima e ammirazione. E c’è chi ha storto il naso, invitandolo innanzitutto a seguire lui stesso gli insegnamenti del poeta cileno. Naturalmente, in molti si sono ricollegati alle critiche che l’opinionista e Serpa si sono scambiati nelle ultime ore. Critiche che addirittura hanno tirato in ballo il matrimonio dell’ex ballerino con Paola Barale (1998-2002).

Uomini e Donne, le parole di Mario Serpa sul matrimonio di Gianni Sperti

Ieri Gianni ha pungolato Serpa, postando una vecchia foto del giovane in compagnia di Lele Mora. Molti non hanno ben compreso fino in fondo il significato del gesto, fatto sta che Mario ha risposto tirando di mezzo la relazione vissuta in passato dall’opinionista e da Paola Barale: “Quell’articolo è veritiero tanto quanto lo è stato il suo matrimonio”. Nelle scorse ore, inoltre, è tornata sui social anche Raffaella Mennoia, altra figura apicale del programma Uomini e Donne. L’autrice, dopo le torride polemiche da cui è stata investita nelle ultime tre settimane, ha dichiarato di non voler più parlare dell’argomento.