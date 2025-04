Uomini e Donne, Gianmarco sbaglia ancora: studio in rivolta per Cristina

Torna al centro della dinamiche di Uomini e Donne Gianmarco Steri. Il tronista, nella registrazione precedente, aveva deciso di non vedere né Cristina Ferra né Francesca Polizzi, fuggendo dallo studio per andare a riprendere Nadia Di Diodato. Maria De Filippi, nella puntata di oggi, manda in onda la clip che ritrae Gianmarco che corre dalla corteggiatrice, cercando di convincerla a tornare alla sua corte.

Alla fine, Steri è riuscito nell’impresa. Sebbene in passato gesti simili dei tronisti abbiano fatto credere tutt’altro, sembra che Gianmarco abbia appena svelato la sua scelta. Chi ha riportato le anticipazioni della registrazione di ieri a Gemma Palagi su Instagram si dice, appunto, certo che Steri sceglierà Nadia. Va precisato che, attualmente, alla corte del tronista vi sono la Di Diodato e Cristina, in quanto Francesca ha lasciato il programma con il benestare di lui.

Mentre inizialmente sembrava che l’interesse di Gianmarco sia totalmente concentrato sulla Ferrara e sulla Polizzi, ora la situazione è totalmente diversa. Pare proprio che col tempo Steri abbia cambiato direzione, lasciandosi coinvolgere molto di più da Nadia, che all’inizio veniva messa un po’ in disparte. Ma non è detta l’ultima parola, Cristina continua a tenere il tronista sul filo del rasoio. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Maria anticipa che la Ferrara è davvero molto arrabbiata.

“Sono venuta qua, ma vado via. Non per farmi rincorrere. Io voglio andare via. Ieri mi hai dato la dimostrazione di quello che pensavo ultimamente. Tu hai scelto di fare quel gesto di nuovo. Mi hai lasciata di nuovo… Non abito dietro l’angolo… Non voglio rinfacciare quello che faccio per te. Non mi piaci più. Mi hai sempre messo nell’angolo”

Così Cristina lascia lo studio, mentre De Filippi chiede a Gianmarco se è sicuro di lasciarla andare. “Lei ti dice ‘di me te ne freghi'”, sottolinea la conduttrice. “Appena non hai visto Nadia sei andato in tilt”, replica ancora la Ferrara. Non ha tutti i torti Cristina. Nella registrazione precedente ha atteso dietro le quinte e, per la seconda volta, non ha avuto modo di vedere Steri in studio perché lui rincorre le altre corteggiatrici, in questo caso Nadia.

Anche chi ha spesso criticato e accusato la Ferrara oggi si ritrova a doverle dare ragione, in quanto Gianmarco avrebbe dovuto trattare con più delicatezza e rispetto sia lei che Francesca e poi magari andare a riprendere Nadia. Invece, infischiandosene che entrambe si trovavano dietro le quinte per lui dopo aver preso un treno per raggiungere gli studi, le ha lasciate lì dietro ed è corso dalla Di Diodato. Con questo gesto Steri ha dimostrato di sentire il bisogno di vedere Nadia e non le altre due.

Gianni Sperti non può non dare ragione a Cristina, visto che per lei questa è la seconda volta che viene messa da parte per rincorrere qualcun’altra. Nadia accusa la rivale di essere protagonista di una scena banale, visto che sa già che tornerà. Gianni, però, le fa notare che lei ha fatto lo stesso la settimana precedente. Proprio nei giorni scorsi si parlava di un presunto accordo tra Nadia e Gianmarco, prontamente smentito dall’amico di lui e Raffaella Mennoia.

Forse le aspettative troppo alte, ma ora come ora il Trono di Gianmarco divide e piace poco al pubblico, che trova il suo atteggiamento troppo presuntuoso. Intanto, Cristina fatica ad andare via e fa avanti e indietro, mentre Gianni e Tina cercano di convincerla a restare. Tutto lo studio la invoglia a sedersi di fronte a Steri, anche Alessandra Rausa del Trono Over. “Torna al tuo posto e lotta. Lei è convinta, è solo un po’ di orgoglio”, afferma convinta la Cipollari.

Alla fine, Gianmarco sistema la situazione chiedendo di poter ballare con Cristina. Lei cede e balla con il tronista.

Uomini e Donne, Gemma: con Arcangelo solo delusioni

Si mette male per Gemma Galgani a Uomini e Donne. La conoscenza con Arcangelo è l’ennesimo buco nell’acqua per la storica dama torinese. Il cavaliere ha deciso di conoscere anche Marina, con la quale appare più coinvolto e preso. Al contrario, nell’esterna con Gemma, Arcangelo è freddo e poco incline a lasciarsi andare ad affettuosità. La Galgani, dopo l’esterna, non ha trattenuto le lacrime. Tina Cipollari fa subito notare oggi in studio che Arcangelo preferisce sicuramente Marina. Lui è poco convincente mentre cerca di smentire, mentre Gemma a gran voce tenta di non passare come un ripiego.

“Meno male che ho detto di no, altrimenti ti avrebbe dato buca Gemma”, tuona intanto ridendo Marina, soddisfatta. Le anticipazioni della registrazione di ieri segnalano che Arcangelo decide di chiudere con la Galgani e di conoscere solo l’altra dama. Alla fine, durante il ballo, Marina lascia lo studio in lacrime, dopo essere stata accusata da Giuseppe di voler stare al centro dell’attenzione. Gianni Sperti prende le difese della dama.