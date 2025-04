Uomini e Donne, accordo tra Gianmarco e Nadia? Mennoia interviene

Interviene Raffaella Mennoia sull’ormai famosa segnalazione riguardante Gianmarco Steri e Nadia Di Diodato di Uomini e Donne. Nella giornata di ieri, Lorenzo Pugnaloni su Instagram ha condiviso delle indiscrezioni legate a un presunto accordo che ci sarebbe tra il tronista e la sua corteggiatrice. Fanpage.it ha poi confermato la segnalazione dell’esperto del dating show di Maria De Filippi, facendo sapere che il cugino di Nadia lavorerebbe nella barberia di Steri.

Tra i vari commenti fatti su questa indiscrezione ci sono quelli legati al gruppo di amici che segue il percorso di Gianmarco nel programma. Enzakkione e gli altri ragazzi, che fanno molta simpatia a Maria De Filippi e alla redazione, sono stati accusati di essersi sempre schierati pubblicamente contro Cristina Ferrara e Francesca Polizzi. I fan delle due corteggiatrici hanno segnalato che il gruppo, con i video condivisi sui social, non si sarebbe mai scagliato contro Nadia.

Questo dettaglio ha portato in molti a pensare che la segnalazione di Uomini e Donne sul cugino di Nadia potesse essere vera. Ed ecco che proprio Enzakkione decide nuovamente di esporsi per il suo amico, dimostrando che le indiscrezioni non corrispondono alla realtà. Il ragazzo ha pubblicato in queste ore un video che lo ritrae mentre entra, con la sua spiccata ironia, nella barberia di Gianmarco. Qui chiede del cugino di Nadia.

Iniziano a identificarsi nel giovane in questione vari ragazzi che indossano anche delle parrucche. “Dopo le varie segnalazioni siamo andati a verificare se il cugino di Nadia lavora da Gianmarco Steri”, ha scritto Enzakkione accompagnando il simpatico video. In questo modo, il ragazzo sembra smentire categoricamente che dentro la barberia di Steri ci sia il cugino di Nadia tra i lavoratori. Spunta in questi minuti anche il commento di Raffaella Mennoia

“Il famoso cugino, grazie”, ha scritto l’autrice di Uomini e Donne, confermando dunque che la segnalazione sarebbe infondata. Tra chi sta commentando il video c’è qualcuno che ipotizza che questa indiscrezione sul cugino di Nadia sia nata dalla rabbia provata dai fan di Francesca. La Polizzi si è auto eliminata nel corso della registrazione di martedì. Gianmarco non ha neppure provato a riportare Francesca alla sua corte, affermando che se non fosse andata via lei sarebbe stato lui a eliminarla.

Nella registrazione di ieri, si sono accesi nuovi scontri in studio, che hanno visto protagoniste Cristina e Nadia. Mentre quest’ultima ha lasciato lo studio, la Ferrara si è avvicinata molto a Gianmarco, tra balli e confronti. Non resta che attendere per scoprire chi sceglierà Steri e come si concluderà questo percorso caratterizzato da troppe segnalazioni.