Uomini e Donne anticipazioni: finisce il Trono di Tina e volano scarpe

Mentre finisce il Trono di Tina Cipollari, le nuove anticipazioni di Uomini e Donne segnalano grossi problemi per Gianmarco Steri. Nel frattempo, a generare i veri colpi di scena ci hanno pensato i protagonisti del Trono Over. Una furiosa lite ha portato Francesca a scagliarsi contro Giovanni usando una scarpa. Invece, Giuseppe – che proprio in questi si è dichiarato molto preso da Rosanna – sta affrontando una crisi.

Uomini e Donne registrazione: Gianmarco nel caos, finisce il Trono di Tina

Nella nuova registrazione del 23 aprile 2025, non si è parlato delle ultime segnalazioni su Nadia Di Diodato e la vicinanza di suo cugino a Gianmarco Steri. Fanpage.it nelle scorse ore ha confermato che il cugino della corteggiatrice lavora nella barberia del tronista. Oggi, però, nessuno ha accennato a questo discorso. Gianmarco ha fatto un’esterna proprio con Nadia, alla quale ha dichiarato di vederla bene nella sua quotidianità, secondo LolloMagazine.

Cristina Ferrara non ha reagito bene e ha iniziato a litigata con la rivale. “Se ne dicono di ogni”, si legge tra le anticipazioni di Uomini e Donne. Improvvisamente, durante un confronto tra Gianmarco e Cristina, Nadia ha deciso di lasciare lo studio, affermando di sentirsi a disagio. Inoltre, si è detta convinta del fatto di aver colpito il tronista solo caratterialmente. Steri comunque non è corso dietro alla Di Diodato, anzi si è avvicinato spesso alla Ferrara, nel corso della registrazione.

Il Trono di Tina Cipollari, invece, è giunto a un finale. Nessuna scelta, ovviamente. Maria De Filippi aveva precisato, qualche tempo fa, che questo percorso non prevedeva qualcosa di vero e serio. Cosimo Dadorante, in questa registrazione, ha salutato tutti e portato dei regali a Tina, Gianni, Tinì e alla conduttrice.

Uomini e Donne Trono Over: volano scarpe tra Francesca e Giovanni

Andando avanti, c’è stato spazio anche per Gemma Galgani al centro studio, con Arcangelo e Marina. Quest’ultima ha deciso di chiudere la conoscenza con il cavaliere. Per questo, Arcangelo ha deciso di concentrarsi su Gemma, che però è stata vista in studio come un ripiego. Tina Cipollari non ha perso tempo e ha iniziato uno scontro con il cavaliere. “Volano parole molto grosse”, si legge.

Il vero caos in studio l’hanno creato Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano. Oggi è uscito fuori che il cavaliere è andato a trovare la dama a Bracciano, dove però si è accesa una lite pesante. Francesca avrebbe anche tirato una scarpa contro Giovanni! Crisi tra Giuseppe e Rosanna. Mentre lui ha ribadito di essere innamorato, la dama non ha espresso gli stessi sentimenti. Anzi, Rosanna ha ammesso di trovare Giuseppe invadente.