Uomini e Donne, spoiler registrazione: Gianmarco riceve una dichiarazione d’amore

Nuova registrazione di Uomini e Donne, nuove evoluzioni nel trono di Gianmarco Steri che sta diventando sempre più intenso. Oramai il momento della scelta è vicino e non rimane da fare altro che capire su chi potrebbe ricadere la preferenza del tronista. Nell’ultima registrazione che è stata fatta oggi, Gianmarco ha vissuto due momenti molto intensi: il primo con Cristina, che è ufficialmente crollata e ha detto di non riuscire più ad andare avanti in questo modo, perché sta provando per lui delle cose davvero molto forti. E poi Nadia che, dopo essersi seduta al centro dello studio, gli ha letto una lettera in cui ha dichiarato i suoi sentimenti per lui.

Gianmarco si è ritrovato così in difficoltà, dicendo di non sapere cosa fare, come comportarsi e di avere intenzione di arrivare il prima possibile alla scelta. Dopo che ha deciso di eliminare Francesca, il cerchio si è ristretto e adesso dovrebbe mancare davvero poco al momento in cui il tronista lascerà il programma.

il cane di pecora che si sente in difficoltà su chi scegliere perché prova sentimenti per entrambe, idem pic.twitter.com/fpPSp8NfG3 — Paola. (@Iperborea_) April 28, 2025

Uomini e Donne: Gianmarco vicino alla scelta?

Ma cosa pensa il pubblico di quello che sta succedendo? Il trono di Gianmarco è cominciato tra numerosi consensi, c’erano davvero alte aspettative ma le critiche sono arrivate quasi subito e si sono intensificate sempre di più. Ad esempio non è stato per niente apprezzato il gesto che Gianmarco ha fatto nella puntata che è andata in onda oggi: il tronista ha deciso infatti di lasciare subito lo studio quando ha scoperto che Nadia non si è presentata in puntata. Questa cosa è stata interpretata come una mancanza di rispetto nei confronti di Cristina e anche di Francesca, che nella registrazione andata in onda oggi, non era stata ancora eliminata.

Insomma, oramai dovrebbe mancare davvero poco al momento della scelta e a proposito ci sono numerose teorie. Al momento sembra più probabile che la sua scelta ricada su Nadia, con cui ha vissuto meno tensioni e che lo ha conquistato fin dal primo momento in cui ha messo piede all’interno dello studio.