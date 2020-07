Uomini e Donne Gemma, ultime notizie Nicola: allerta social e stati d’animo

Di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si parla ormai da un po’ di tempo, e anche se nell’ultima intervista rilasciata a Uomini e Donne magazine hanno dichiarato di non aver avuto problemi i loro movimenti social sono tutt’altro che chiari. Anzitutto perché i due non si scrivono mai né si dedicano alcunché, e non regge proprio la scusa dell’impossibilità di farlo per via di presunti voleri della redazione: bastano pochi messaggi, anche una semplice canzone, per lanciare dei segnali ai follower o a chi vuole saperne di più (o almeno intuirlo…). In secondo luogo gli ultimi post di Gemma non ci fanno pensare proprio a una persona felice e soddisfatta della presunta storia che sta vivendo ma a una donna che è ancora in cerca dell’amore. Che sta succedendo insomma tra lei e Nicola? Le ultime notizie vengono proprio dai social.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si sono lasciati? Tanti dubbi sulla frequentazione dopo Uomini e Donne

Lui al momento è in silenzio, nel senso che ha condiviso vari post in passato – tante belle foto da un servizio fotografico ma nessun riferimento a Gemma -, e lei ha pubblicato una canzone che ci lascia pensare e un invito a vedere Temptation Island, che parte stasera, in cui usa parole che proprio non ci convincono. A un certo punto del post la Galgani scrive che ama l’idea che una coppia possa uscire affiatata e immune da un contesto pieno di tentazioni, con l’“amore ai massimi livelli, la voglia di stare insieme incontenibile”. Non avremmo dedotto alcunché se non fosse che subito dopo Gemma abbia sottolineato che questo sarebbe ciò che “noi tutte che amiamo l’amore vorremmo”. Non proprio uno stato d’animo da donna soddisfatta della storia che sta vivendo, non trovate?

Uomini e Donne, Gemma misteriosa su Instagram: cosa sta succedendo con Nicola?

Sempre la Galgani tra le storie Instagram ha pubblicato una strofa della canzone Luna di Gianni Togni: strofa molto particolare perché a un certo punto si sentono le parole “Stai benissimo da sola, sai cos’è l’amore”. Che si tratti di una semplice riflessione su sé stessa oppure c’era qualche allusione alla sua frequentazione con Nicola? Non possiamo darvi alcuna certezza in merito, dato che i due non vengono avvistati assieme da un po’ e che un post su Instagram può voler dire tante cose, non per forza ciò che abbiam dedotto. Chiaramente non appena ne sapremo di più, e senz’altro ne verremo a conoscenza da qualche magazine, vi aggiorneremo.