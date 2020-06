Uomini e Donne Gemma e Nicola, torna Juan Luis: storia senza pace

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, a Uomini e Donne ancora critiche: spunta un ex dal passato

Il rapporto tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani ha dato scandalo sin da subito soprattutto per l’età perché quasi nessuno credeva possibile che un ragazzo di ventisei anni potesse invaghirsi di una donna molto più adulta. Come sono andate le cose a Uomini e Donne è noto: Tina Cipollari ha attaccato Gemma senza sosta, Gianni Sperti si è sempre mostrato scettico e Maria De Filippi ha cercato di mediare tra le varie posizioni invitando Gemma a non volare troppo con l’immaginazione e, nell’ultima puntata, a non essere pesante. A parlare di questo rapporto è stato anche Juan Luis Ciano, suo ex chiacchieratissimo corteggiatore eliminato dopo che lei capì di non essere realmente desiderata da lui.

Uomini e Donne, Juan Luis Ciano all’attacco: il duro commento dell’ex Cavaliere

Finora il napoletano non aveva detto mai nulla al riguardo ma leggendo un commento scritto sotto alla foto di suo figlio si è lasciato scappare qualcosa che non potevamo non condividere con voi; il post è quello che vedete qui di seguito e il commento scritto da un follower è il seguente: “Non mandarlo a Uomini e Donne. Che c’è Gemma ancora in circolazione. Adesso è passata ai ragazzi. Che vergogna. ma non ha una dignità quella donna?”. “No – questa la risposta dell’ex Cavaliere di Uomini e Donne Over –, non ce l’ha”. Di lì tutta una serie di accuse anche a lui che – come senz’altro ricorderete – non è uscito proprio al meglio dalla trasmissione di Canale 5.

Le ultime news su Gemma e Nicola: spunta una fidanzata per Vivarelli

Gemma intanto su Instagram ha voluto ricordare quando il suo ex le propose di sposarsi e lo fece in un castello, quindi non sa assolutamente nulla delle parole di Juan Luis che all’epoca fece davvero breccia nel suo cuore. Nessun riferimento invece a Nicola, neanche alle ultime indiscrezioni che lo vorrebbero fidanzato. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.