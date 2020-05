Gemma e Nicola lite a UeD, De Filippi sbalordita: “Attenzione”, il monito

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani, a Uomini e Donne prima discussione: la Dama polemica

Esplosione di gelosia e di incertezza oggi a Uomini e Donne. E c’entrano proprio loro: Nicola Vivarelli e Gemma Galgani che ormai si stanno conoscendo da tantissimo tempo e stanno scoprendo lati dell’uno e dell’altra ignoti agli inizi. La puntata si è aperta con il video do un’esterna che i due hanno fatto, in cui lui ha cucinato per lei, senza sapere però che sarebbe nata una discussione a causa di alcune chiamate perse. Inizialmente Gemma non aveva tirato fuori l’argomento, anzi prima di sedersi a tavola sembrava davvero soddisfatta della conoscenza: “Sei un arcobaleno di umanità. Per me è un’emozione nuova quella di ricevere senza chiedere!”. Successivamente però ha voluto fargli notare che non le piace che lui non risponda al telefonp: “Io – queste alcune delle sue parole – ho un’emozione, ti chiamo e voglio che tu ci sia”. Nicola ha cercato di farle capire che se non le risponde è perché è occupato ma lei ci è rimasta malissimo: “Stai un po’ esagerando…”. “Non voglio che tu te la prenda – ha così reagito il ragazzo –: è un chiarimento, non una discussione”. Poi le ha dato un cuoricino di cioccolato e tutto si è aggiustato. Momentaneamente.

Gemma e Nicola, rispunta Valentina Autiero ma solo nelle fantasie della Galgani: lo studio sbalordito

Sì perché poi in puntata l’argomento è stato tirato in ballo di nuovo e Gemma tra le tante cose ha anche voluto riaprire vecchie questioni: anzitutto le hanno fatto notare – Maria De Filippi compresa – che si è fatta dei film sul rapporto tra Nicola e Valentina. “Tu – le ha chiesto la conduttrice – pensi che a Nicola piaccia Valentina? Mi dicono che lo vedi strano da tre giorni…”. “Non devo condizionarlo io con la mia presenza”, ha risposto Gemma spiegando che crede che lui sia interessato e che non vuole si comporti come lei vuole. “Lei ha le paranoie”, ha sottolineato Gianni a cui però Gemma ha replicato dicendo le stesse cose dette a Maria: non è gelosia ma solo esigenza di chiarezza, scoprire cioè se Nicola sia interessato o meno alla Autiero. E la cosa è continuata anche dopo che Nicola ha sottolineato che non è interessato a nessun’altra. Poi si è ripassati alla questione “telefono”: “Non l’ho chiamato più ultimamente perché tutte le volte che lo chiamo non mi risponde”, ha ribadito Gemma che a un certo punto ha iniziato a prendersela con tutte, in preda forse ad attacchi di gelosia che lei però ha negato. “Mi sto vergognando al tuo posto – ha urlato Tina –! Ti devi vergognare”.

Maria De Filippi avverte Gemma: “Attenzione a non caricarlo di tue paranoie”

Anche se Gemma ha tutto il diritto di pretendere risposte non si può negare che il suo atteggiamento oggi sia stato davvero strano: ha fatto storie per un rapporto inesistente tra Nicola e Valentina e ha pure avuto da ridire sulle mancate risposte di Nicola alle sue chiamate; si tratta di questioni che non hanno davvero senso e che rischiano di far danni a un rapporto che è già in bilico per tante ragioni. “Non hai una relazione con un call center…”, le ha fato notare a un certo punto Maria che poi si è spinta oltre: “Attenzione a non caricare l’uomo con cui stai di tue paranoie, no? Lo dico come invito perché diventa… ‘Mamma mia!'”. E se è stata persino una neutrale Maria a prendere posizione vuol dire che non siamo stati gli unici ad aver colto che oggi la Galgani fosse particolarmente strana. Come intende scrivere la storia del suo Titanic?