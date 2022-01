Uomini e Donne, Gemma messa alle strette cede. Tina spietata: “Corn..a”

Tina Cipollari ci va giù pesante con Gemma Galgani a Uomini e Donne. Ma questo non rappresenta di certo una novità. La scelta presa dalla dama torinese lascia un po’ perplessi i telespettatori. Leonardo era stato da lei stessa smascherato in una delle puntate andate in onda la scorsa settimana, ma registrate prima delle festività natalizie. Questo non è bastato ad allontanare definitivamente il cavaliere dal programma di Maria De Filippi. Era stato trasportato da Tina fuori dallo studio dopo quanto era uscito fuori.

Quella puntata sembrava segnare la fine del percorso di Leonardo nello show di Canale 5, ma così non è stato. La redazione dà così la possibilità al cavaliere di cercare il perdono di Gemma, la quale tentenna, anche troppo. Innanzitutto esce fuori che per Natale lui le ha inviato delle rose a Roma. Lei in quei giorni, però, si trovava a Torino. Dunque, dopo qualche giorno, la Galgani ha preso il telefono in mano e l’ha ringraziato, per poi bloccarlo.

In soldoni, Leonardo ora vorrebbe solo trascorrere una serata insieme a Gemma, per farle capire che tutti possono cambiare. Le chiede di mettere una pietra sopra tutto e di ricominciare la conoscenza da zero. La dama torinese, però, appare ancora turbata da quanto accaduto, tanto che ammette che non riuscirebbe più a fidarsi di lui. Per lei questa cena non avrebbe senso e non cambierebbe nulla.

“Ieri ho ricevuto un sacco di telefonate per la scenata che è andata in onda”, dichiara Leonardo. E il pubblico si scaglia contro di lui, convinto che stia solo cercando di tornare a far parte del parterre sfruttando la notorietà di Gemma. Maria De Filippi e Tina invitano più volte la dama torinese a darsi una mossa, a decidere cosa fare.

Sembra che la dama torinese sia propensa a lasciar perdere e a rispedirlo da dove è venuto, ma non accade questo. Tina e Gianni dicono la loro sulla questione e fanno notare che Gemma in passato, per altri uomini, ha sopportato cose ben peggiori. “Se ti piace, puoi provare ad andare avanti. Hai perdonato mancanze peggiori”, dichiara Sperti.

La Galgani fa presente che però per lei questa cena sarebbe come una forzatura. “E allora niente cena, basta che ti decidi”, afferma la padrona di casa. In effetti, non può di certo basare tutta la puntata su una decisione. Ed ecco che arriva l’ennesimo affondo della Cipollari.

“Ti sei fatta torturare, sei stata lo zerbino di mezza Italia. Sei stata corn..a, usata. Di tutto ti hanno fatto, adesso ti metti lì a sottolineare due cose”

Alla fine, Gemma decide di andare a cena con Leonardo quella stessa sera, non promettendogli nulla. Infatti, lei stessa dichiara di voler solo capire cosa ha intenzione di dirle durante questa serata. E i telespettatori di fronte a questa scelta di Gemma a UeD non reagisce affatto bene.

“Ma sembra che stiano mettendo alle strette Gemma, ma perché tutto questo interesse per rifarla uscire con Leonardo?”, “È vero, Gemma sei falsa e ipocrita dopo le sceneggiate dell’altra volta. Ha ragione Tina al 100%” e ancora “L’altro giorno Gemma era una iena nei confronti di Leonardo che manco lo faceva parlare e adesso fa l’agnellino, ma la coerenza?”.

Questi alcuni Tweet dei telespettatori infuriati. Fino a qualche settimana prima, Leonardo non provava attrazione fisica nei confronti di Gemma e ora cosa può essere cambiato? Il pubblico non crede al cavaliere e disapprova fortemente la scelta della Galgani.

Uomini e Donne: Diego Tavani torna, ma non per Ida Platano

Sempre nel corso della puntata in onda oggi, il pubblico di Canale 5 ha assistito al ritorno in studio di Diego. Come molti già sapevano e come lui stesso ha spiegato, nelle precedenti registrazioni è stato assente nel parterre poiché aveva contratto il Covid-19.

Ora è pronto a rimettersi in gioco per trovare l’amore nel programma, ma sembra non avere più l’intenzione di riconquistare Ida. Entrambi ammettono di aver provato un certo effetto rivedendosi in studio, però nulla di più.

Intanto, la Platano inizia una nuova conoscenza con Fabrizio, cavaliere appena arrivato in trasmissione per conoscerla.