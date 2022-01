Uomini e Donne, Gemma annienta un altro: lui parla di truffa, Maria scatta

Gemma Galgani ne smaschera un altro a Uomini e Donne. La dama torinese arriva furiosa nello studio di Canale 5 e il programma di Maria De Filippi torna con il botto in onda. Dopo settimane di pausa natalizia, ecco che il celebre show fa ritorno sul piccolo schermo regalando ai telespettatori un inizio molto teso. Protagonista della scena sempre lei, Gemma. Anche questa volta, si ritrova a dover chiudere una conoscenza dopo poco tempo. L’ennesima delusione per la dama di Torino, che oggi appare davvero fuori di sé.

Dopo Costabile, ora si sente presa in giro da Leonardo, approdato nel programma proprio per conoscere la Galgani. Eppure dopo qualche giorno, lui stesso aveva ammesso di non provare un’attrazione fisica nei suoi confronti. E ora i conti sembrano tornare. Maria De Filippi non si lascia stregare dalle parole del cavaliere, il quale denuncia pubblicamente di essere stato truffato da una donna.

Facendo il punto della situazione, Gemma approda in studio rivelando di aver “scoperto alcune cose”. Dopo di che, accusa Leonardo di aver detto “le bugie peggiori”. Ammette di far fatica a parlare della questione e poi scende finalmente nel dettaglio. Nei giorni precedenti a questa registrazione, effettuata poco prima di Natale, la Galgani è stata contattata da una donna.

Quest’ultima le avrebbe detto una serie di cose che hanno portato la dama a fare due più due in pochi minuti. Leonardo ha fatto la conoscenza di questa misteriosa donna attraverso i social e le avrebbe rivelato alcuni dettagli poco carini sulla sua frequentazione con Gemma. Queste le parole che tale persona ha fatto sapere alla dama.

“Io corro e questo ti da fastidio, perché corro troppo. Non mi baci e quando mi baci è pesante perché ti faccio schifo Cosa ci stai a fare? ‘Vabbè in fin dei conti sto li, ma è tutto finto e spettacolo’. ‘Tanto è tutto uno spettacolo’, anche perché non ti piaccio e ti dico la cosa più forte, non ti piace la mia palle perché ho la mia pelle da vecchia “

Non solo, questa donna avrebbe rivelato a Gemma che Leonardo sarebbe in realtà interessato a una dama bionda presente nel parterre. La Galgani continua mostrando tutta la sua furia per altre dichiarazioni che il cavaliere avrebbe fatto su Stefano. Quest’ultimo è arrivato nel programma nella registrazione precedente per conoscere la Galgani.

Di fronte alla gelosia di Leonardo, Gemma ha poi rifiutato Stefano, il quale è rimasto comunque nel parterre. La donna in questione, però, non avrebbe potuto sapere che era arrivato un nuovo cavaliere per la Galgani, visto che durante queste conversazioni non era ancora andato in onda il suo arrivo. Questo è un dettaglio che proprio Maria De Filippi ci tiene a far notare.

“Ti ha dato fastidio il signor Stefano. Vergognati oltre tutto, sei classista. Non eri arrabbiato perché eri geloso ma perché non era al tuo livello e non potevi accettarlo. Come ti sei permesso? Io sto bene con tutti, con persone di qualsiasi ceto sociale. Ma chi ti credi di essere? Ma chi sei?”

Oltre questo, Gemma oggi a Uomini e Donne segnala che con lei è sempre stato poco al telefono. “Sto al limite estremo, fai attenzione a quello che dici”, dichiara ancora la dama. Dalla frase ‘opera d’arte’, Leonardo capisce chi è la donna che ha rivelato tutti questi dettagli alla Galgani. A questo punto, confessa che stava per cadere in una truffa.

Questa donna, durante le loro conversazioni, gli avrebbe chiesto 500 euro per la figlia malata. Il cavaliere avrebbe così capito che stava per essere truffato e avrebbe bloccato immediatamente il profilo. “È una donna che ricatta, lei per ripicca ha chiamato te”, afferma Leonardo. Ma nessuno gli crede, neanche il pubblico a casa. In effetti, sembra che il cavaliere stia cercando di arrampicarsi sugli specchi e neanche la De Filippi ci casca.

“Aldilà della volontà di questa donna, di estorcere dei soldi oppure no, a prescindere da quello, le cose che hai detto di Gemma corrispondono alla verità? Io ci credo che ti abbia chiesto soldi, ma… Sa quello che è andato in onda… Stefano è venuto la settimana scorsa. Gemma, stiamo dicendo la stessa cosa”

Gemma non crede a una sola parola di Leonardo, in quanto questa donna sarebbe a conoscenza di dettagli che sapevano solo loro due. Questa persona, secondo le parole della dama, avrebbe almeno 20 anni in meno del cavaliere: “Somiglia alla Bellucci, una donna veramente bella”.

In studio pare che tutti avessero compreso che il cavaliere non è mai stato realmente interessato alla Galgani. La dama è fuori di sé e, alzandosi in piedi, urla contro Leonardo, delusa.

“Infatti non essendo un attore non riuscivi a fingere”, fa notare Maria, che colpisce il cavaliere. Gianni Sperti e Tina Cipollari sono della stessa opinione. In modo gentile, la padrona di casa gli consiglia di andare via.

Ma Leonardo si dice pronto a riconquistare la fiducia di Gemma, che non vuole neppure guardarlo. Accompagnato da Tina, il cavaliere si ritrova a dover lasciare lo studio e così anche il programma e lo studio applaude felice!