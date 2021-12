UeD, Costabile dopo Gemma: “Cosa sta accadendo in Egitto con l’attrice”

Costabile Albore dopo Gemma Galgani ha trovato l’amore lontano da Uomini e Donne? Lui stesso parlando con la redazione ci tiene a smentire ciò che Giusy Zenere, attrice comica, ha dichiarato sul loro rapporto. Nei giorni scorsi, quest’ultima ha rilasciato un’intervista su Nuovo, durante la quale ha parlato del rapporto che avrebbe instaurato con il cavaliere del Trono Over. Ha precisato che attualmente non hanno una relazione, ma ha svelato di essersi scambiata con lui un gran bel bacio passionale, durato ben 18 minuti

Sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, Costabile smentisce tutto. Ammette di conoscere Giusy “molto bene” e precisa che tra loro “non c’è mai stato alcun bacio”! Confessa che ci sono stati, invece, degli abbracci in spiaggia, visto che entrambi si trovano attualmente a Sharm el-Sheikh, dove avrebbe voluto portare Gemma. Il 68enne parla di abbracci d’affetto, in quanto non c’è nulla di sentimentale che li lega. Costabile vede l’attrice come “una carissima amica”.

Ma come mai lei ha rilasciato quell’intervista parlando di un bacio da record? A detta di Costabile, la Zenere – in quanto attrice comica – avrebbe deciso di “lanciare una provocazione a Gemma”. Nel programma di Maria De Filippi la Galgani si è scambiata con Albore un lunghissimo bacio, durato ben 16 minuti. Il cavaliere ammette di non aver mai dato un bacio così intenso. Il loro “è stato davvero da record” e non solo per la durata, ma anche perché “era passionale e sentito”.

Proprio la Galgani, durante la loro conoscenza, aveva declinato il suo invito. Il cavaliere l’aveva invitata a raggiungerlo in Egitto, per mettere da parte tutte le loro incomprensioni. Ma Gemma non aveva accettato, sin dall’inizio, di prendere parte a questa vacanza, iniziata i primi di novembre. Da un paio di anni, Costabile vive lì e saltuariamente torna in Italia per ricongiungersi con figli e nipoti.

Quando è partito non era sua intenzione lasciare il dating show di Canale 5, aveva solo bisogno di “una pausa” per concentrarsi su alcune “questioni urgenti”. Però, gli piacerebbe tanto tornare nel parterre. Dopo Gemma ammette che si era creato per lui un vuoto e così ha deciso che quello era il momento giusto per allontanarsi dalle luci dei riflettori, senza lasciare alcuna conoscenza in sospeso.

A Costabile è dispiaciuto molto sapere che la Galgani aveva contratto il Covid-19. Pertanto le ha inviato una serie di messaggi per avere notizie sulle sue condizioni di salute. Quando è guarita, la dama torinese ha pensato bene di inviargli un “bellissimo messaggio”. Attualmente alla corte di Gemma c’è Leonardo Bozzetti e Costabile è molto felice per lei.

Si sente legato alla dama “amichevolmente”, ma continua a pensare che ci sono dei lati della loro personalità che sono “discordati”. Infatti, sono state le incomprensioni a far precipitare il loro rapporto. Oggi Costabile è ancora alla ricerca dell’amore. Ha voglia di condividere con qualcuno il resto della sua vita.