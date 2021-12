UeD, la nuova fiamma di Costabile critica Gemma e fa un appello a Maria

Costabile dopo Gemma Galgani ha una nuova fiamma? Non si può ancora parlare di fidanzamento, ma il Cavaliere di Uomini e Donne ha iniziato una nuova conoscenza. Almeno così pare, visto che si parla di baci. Lei non è neanche del tutto sconosciuta nel mondo dello spettacolo: l’amica di Costabile Albore è Giusy Zenere, un’attrice comica. Hanno trascorso dei giorni insieme a Sharm el-Sheikh visto che Gemma non ha accettato di partire con lui. In una intervista rilasciata a Nuovo, la Zenere ha parlato della sua conoscenza con Costabile e non ha mancato di svelare dei dettagli della loro conoscenza… Un bacio durato più di quello di Gemma!

Nelle puntate di Uomini e Donne si è parlato e non poco di un bacio di 16 minuti tra Costabile e Gemma. Ebbene, Giusy ha svelato di aver accettato la sfida: “Il nostro è durato 18 minuti”. La donna ha anche riportato le sensazioni di Costabile dopo la frequentazione con Gemma: “Si è sentito sfruttato ed è profondamente deluso. Ha capito che lei è più attaccata alla sedia del programma”. Quindi è passata a raccontare come ha conosciuto Costabile. L’incontro è avvenuto proprio a Sharm, dove il Cavaliere è solito recarsi e dove in quel periodo lei aveva degli spettacoli. A questo punto la domanda delle domande: Costabile e Giusy Zenere stanno insieme? Lei ha specificato di no, ma qualcosa c’è:

“Per il momento non abbiamo ancora una relazione, ma dopo quel bacio da record ce ne sono stati altri perché tra noi c’è una forte attrazione”.

Giusy pensa che Costabile sia un uomo di altri tempi e soprattutto un signore, per questo è decisa a conquistarlo. Per riuscirci ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi, lanciandole un vero e proprio appello: “Vorrei lanciare un appello affinché mi dia la possibilità di corteggiarlo nel suo programma”. Insomma, Giusy vorrebbe essere quella donna in grado di donare comprensione e amore a Costabile. In realtà Maria non si opporrebbe mica, molte persone arrivano in studio per corteggiare una Dama o un Cavaliere. Basterebbe solo fare una telefonata alla redazione, oltre agli appelli alla padrona di casa, insomma. E poi potrebbe sempre chiedere a Costabile di lasciare il programma e frequentarla fuori.

Di sicuro se Giusy sbarcasse a Uomini e Donne per corteggiare Costabile sarebbe guerra con Gemma, dopo queste parole. L’attrice ha aggiunto anche altro sulla torinese, di solito poco incline ad accettare consigli da altre donne: