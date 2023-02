Gemma Galgani si svela sulle ultime vicende avvenute a Uomini e Donne e non solo. Nella sua nuova intervista sul Magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, la dama torinese rivela un episodio che ha come protagonista il noto cantante italiano Renato Zero. Ma andando per ordine, il volto del Trono Over ripercorre quanto accaduto nelle ultime settimane nel dating show di Canale 5. C’è stata una goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha portato Gemma a lasciarsi andare a un duro sfogo.

La dama torinese si è ritrovata a vivere situazioni tristi nel corso delle sue ultime frequentazioni, nelle quali si è buttata anima e corpo. Parla inizialmente di Claudio, il ricco cavaliere che si è ritrovato poi costretto a lasciare definitivamente il programma. Gemma fa notare che l’ormai ex cavaliere ha decantato “eccessivamente i suoi beni” in studio. Nonostante questo, è rimasta colpita “dalla sua percezione della solitudine”. Ma ecco che quando l’ha vista in lacrime dopo una puntata pesante, Claudio ha preso le distanze da lei.

A UeD è successivamente arrivato anche Roberto. Dopo averla invitata a cena, l’uomo avrebbe manifestato insofferenza. “E il giorno dopo in puntata… sorpresona! Mi ignora completamente e fa ballare per tre volte Roberta. La motivazione? Una scommessa che voleva vincere!”, ha dichiarato la Galgani in questa sua nuova intervista.

Infine, un’altra amara sorpresa gliel’ha riservata Michele, il quale pare abbia preferito parlare con l’autista, anziché cercare un contatto con lei. Oggi la dama torinese non ha più intenzione di accettare “la mancanza di rispetto e di lealtà”. Questi cavalieri, a detta di Gemma, sarebbero stati “un pessimo esempio per i ragazzi più giovani”.

Quando pensa a un cavaliere perfetto alla mente le tornano i ricordi del suo primo marito, con cui è stata sposata per circa 20 anni. E ancora, anche suo padre: “Un cavaliere perfetto per la mamma, un principe per noi figlie e un uomo dalla condotta irreprensibile con tutti”. Gemma chiede solo di avere di fronte un uomo sincero, che sia davvero interessato alla sua persona.

Ma non ha comunque alcuna intenzione di fare un cambio look o di ricorrere ancora ai ritocchini estetici:

“Questa volta, però, direi di no, sono soddisfatta dei cambiamenti già fatti e mi sento bene nel mio look solito, con il mio caschetto biondo. Mi spiace, ma nessuno stravolgimento in vista!”

E le parole di fuoco arrivano anche per le dame sedute al suo fianco. Gemma crede che “il parterre femminile di Uomini e Donne non si è mai distinto per unione, sostegno e solidarietà femminile”, almeno non nei suoi confronti. La Galgani si dice stanca di “essere trattata a pesci in faccia da alcune dame”. Crede, inoltre, che Tina Cipollari sia brava a rincarare la dose “con parole spesso difficili da accettare”.

Da quanto Ida Platano ha lasciato il programma con Alessandro Vicinanza, la Galgani si sente più sola. Con la sua amica bastava uno sguardo e subito si sentivano meglio. Nonostante ciò, la loro amicizia “permane”. Edo ecco che a questo punto svela quali sono state le prove più difficili e impegnative della sua vita. Di sicuro quando si è trovata alle prese con la malattia di sua mamma: “Ho dato fondo a tutte le mie energie per rassicurare lei e alleviare la sofferenza del babbo e delle mie sorelle”.

E c’è un episodio che ricorda molto bene e che riguarda uno dei cantanti più amati e apprezzati nel panorama musicale italiano. Lavorando a teatro, Gemma non ha mai nascosto che in passato ha avuto a che fare con volti noti dello spettacolo e della musica. Tra questi, appunto, c’era Renato Zero.

“Ma non sono mancate prove neanche sul lavoro, come quella volta in cui feci da scudo a Renato Zero con il teatro assediato da duemilatrecento sorcini. Io dovevo capire da dove farlo uscire, e alla fine feci svegliare un intero condominio per farlo fuggire dal cortile adiacente al teatro”

Sorcini è la parola con cui vengono definiti i fan di Renato Zero, che Gemma si ritrovò a dover ostacolare per permettere al cantante una via di fuga. E sembra proprio che la dama torinese abbia dato un enorme aiuto al cantante.